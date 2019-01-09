國際學者公開信力挺台灣外交部致謝意與敬意

2019年01月09日 17:45 中時 楊孟立

針對中國大陸國家領導人習近平2日發表強加「一國兩制」於台灣的談話，計有來自美國、加拿大、澳大利亞、英國、法國、丹麥、瑞士等國家的44位著名學者及專家於美東時間本月8日聯名發表力挺台灣的「致台灣人民公開信」。外交部今天表示高度歡迎與誠摯謝意。

學者在公開信中呼籲支持蔡英文總統嚴正拒絕習近平所提的「兩制台灣方案」，台灣全體人民在這個關鍵時刻應保持團結，共同對抗中國威脅、捍衛民主制度。

這些著名的國際學者專家們包括：美國紐約大學法學教授孔傑榮(JeromeCohen)、邁阿密大學教授金德芳(JuneDreyer)、美國防部前助理部長福特(CarlFord)、哈佛大學費正清中心教授譚若思(RossTerrill)、國際評估暨戰略中心未來亞洲計畫主任譚慎格(JohnTkacik)、賓州大學教授林霨(ArthurWaldron)、美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣(StephenYoung)與司徒文(WilliamStanton)、澳大利亞莫那希大學教授家博(BruceJacobs)及英國倫敦大學亞非學院敎授郝任德（MichaelRandHoare)等人。

外交部表示，對於這些學者主動發起聯名公開信，支持台灣的民主自由，以及向民主台灣的全體人民致敬，外交部謹致上最深的謝意與敬意。

外交部指出，近日來美國行政、立法部門連續推文支持民主台灣，如今美國學界也結合國際學者公開支持我國，充分展現美國朝野各界不分黨派對我國的堅定友誼與支持。台灣也將持續與美國各界攜手合作，共同捍衛雙方共享的民主價值，持續深化台美在各層面的友好合作夥伴關係。

(中時 )