《中時晚間快報》不只減稅還加薪 蔡英文：加薪不用撿到槍

◎不只減稅還加薪 蔡英文：加薪不用撿到槍

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中時電子報
綜合報導

◎不只減稅還加薪 蔡英文：加薪不用撿到槍

蔡英文總統分享經濟紅利政策引發質疑，今天在臉書發文表示，有媒體說分紅不如減稅。「我要告訴大家，我不只已經減稅，還幫大家加薪」。她還酸「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」。

◎蛋價創20年來新高！ 早餐店：年後漲價將跟

壓不住！雞蛋價格創歷年來新高，今（9）日批發價一口氣調漲3元，每台斤從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。早餐店業者直喊，此次漲價相當有感，經營已「感到吃力」，若農曆年後再漲，賣蛋類產品將不敷成本，早餐品項就要跟著調漲，否則只能拿蛋「叫客人自己回去煎」。

◎捲款潛逃遭通緝 貴婦奈奈入境加國獲放行

惡性倒閉醫美診所，被傳吸金10億落跑的貴婦奈奈一家，台灣時間9日凌晨，與丈夫、公公從美國搭飛機入境加拿大，移民署指出，我方駐加拿大秘書案發後，已將黃家吸金、遣逃一事，轉告加國入境官員，當地時間8日加國警方發現貴婦奈奈一家人時，有將此事轉告我方。

◎2019全球最好用護照 台灣29名第1名是這國...

亨利護照指數（Henley Passport Index）2019年的排行出爐，冠、亞軍由亞洲國家包辦，日本繼續穩坐冠軍寶座，擁有全球最強大護照；新加坡和韓國並居第二；法國和德國則並列第三，台灣則排名在第29名，與2018年的排名相同。

(中時電子報)

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