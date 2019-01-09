影》新北托嬰虐童嗆媒體 社會局今天就讓它關門

2019年01月09日 18:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

新北市評鑑甲等托嬰中心竟將幼童塞鐵櫃、鍋鏟打腳底。(張維倩提供)

新北市私立淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，市府今天表示，已裁罰3名托育人員各新台幣14萬元，勒令終身不得擔任托育員。托嬰中心知情不報裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦。

新北市議員張維倩今(9日)陪同受害者家長召開記者會，揭發新北市某間評鑑甲等的托嬰中心，托育人員對孩童施虐，家長痛訴，托嬰中心在監視器死角將孩童塞入鐵櫃中，還用鍋鏟暴打小孩腳底，畫面讓人怵目驚心。

記者會中公布從監視器畫面可見，一名托育人員粗暴上下搖晃幼童，強行將幼童塞到櫃子之中，更將幼童放倒在地上，拿起鍋鏟猛打小孩腳底板，小孩痛得發出陣陣哀嚎，哭聲淒厲。

托嬰中心夏姓主任在永和受訪時表示，影片中的行為「那不叫施暴，那是情緒失控，只能說對不起，是我們的錯。」但她強調，沒有任何證據顯示施暴半年以上，且無任何幼童受傷。

夏姓主任說，托嬰中心聘有5位合格的托育人員，是因一名離職的老師自己行為不當，懷恨在心才會側錄爆料。她說，包括她在內與另一位托育人員，共兩人情緒失控，對此表示道歉。

她在受訪面對媒體詢問時表示，「打（小孩）是偶而為之，不是常常，若常常的話，沒人會願意留下來。」至於當時為何情緒失控，夏姓主任受訪時突然失控表示，「拒絕回答」、「抱歉再見」、「不然你想要怎麼樣，請你告訴我你想怎樣。」

社會局兒童托育科長林秀穗今天上午獲悉後，立即率員前往托嬰中心稽查，她表示，因事證明確，針對行為人依兒童及少年福利與權益保障法，任何人對於兒童及少年不得身心虐待的規定裁處。

(中時電子報)