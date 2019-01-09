國民黨：蔡英文不承認九二共識 陷入進退維谷

2019年01月09日 18:09 工商 彭媁琳

總統蔡英文。圖／本報資料照片

針對中國大陸國家主席習近平日前提出對台「習五條」，國民黨今日提出7點回應，除了強調支持九二共識、反對台獨外，也強調九二共識不僅符合中華民國憲法規定，更能開啟兩岸和平，可惜總統蔡英文不願承認九二共識，讓自己陷入進退維谷的困局。

國民黨指出，依據中華民國憲法規定，中華民國是主權獨立國家，本黨堅決反對台獨，這是國民黨一貫的立場，絕不動搖。

第二，1992年11月兩岸海基、海協二會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」也就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示了分治的兩岸關係求同存異之性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧。這就是國民黨主席吳敦義一再重申「一中各表」的「九二共識」。

第三，「九二共識」最重要的精神在於求同存異，同時，「九二共識」也意含兩岸分治的現狀。從歷史、憲法、現實處境及國際情勢各方面來看，「九二共識」都是目前最能被兩岸接受且過去實踐證明完全可行的政策。回顧馬政府執政八年期間，正因兩岸有了「九二共識」的默契，得以開啟直航、互惠交流，達成外交休兵、比以往增加110國達到164國免簽證、成功取得高雄世運、台北聽奧、花博及世大運、台中花博等主辦權、參與世界衛生組織大會、國際民航組織大會，更在對等與尊重的前提下，達成歷史性的「馬習會」。事實證明，「九二共識」不僅能符合我國憲法規定，亦能開啟兩岸和平局面。可惜蔡英文不願意承認「九二共識」，讓自己陷入進退維谷的困局。

第四，習近平所提的「探索“兩制”的台灣方案」，並非「九二共識」的內涵，兩者並不相干，且「一國兩制」甚難獲得台灣多數民意的支持，兩岸同屬中華民族，語文相通、文化同脈，目前處於分治狀態，已各自發展出不同的社會制度與生活方式，且各具中華文化特色，彼此相互尊重。我們期待兩岸能從事制度競爭，以最佳福國利民制度，增進兩岸人民福祉。

第五，蔡英文任扁政府首任陸委會主委期間列席立法院會備詢，依據第89卷第41期立法院公報記載，民國89年7月6日答覆陳超明立委質詢時，蔡英文主委當場公開答詢：「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國。」，顯然承認談判過程中已有「九二共識」的存在。但2016年蔡英文上任後，竟拒絕承認九二共識，現在為了扭轉敗選頹勢，竟然故意將與「九二共識」完全無關的「一國兩制」劃上等號，並為選舉考量，操弄意識形態，號稱反對「一國兩制的九二共識」，非但不符事實，而且立場反覆，更讓兩岸重回緊張對峙的態勢。民進黨完全執政後，兩年多以來，兩岸關係陷入停滯與困頓的狀態，導致兩岸海基、海協兩會制度化協商交流服務平台停止運作，讓許多兩岸共通的民生經濟問題無法獲得有效解決，實非人民之福。

第六，國民黨自2005年以來即定期舉行兩岸交流及協商，包括國共論壇、兩黨領導人會晤、兩黨對話交流、兩黨日常溝通機制、維護兩岸民眾權益機制、基層黨際交流等，透過制度化的安排，解決兩岸之間許多問題。

第七，兩岸關係的交流與發展必須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流。國民黨與立法院黨團及地方首長等從政同志，亦皆熱切期盼雙方能為兩岸的和平穩定發展共同努力，創造互惠雙贏的局面。

(工商 )