促轉會預算凍結 朝野無共識最快明天表決處理

2019年01月09日 18:34 中時 郭建伸

立法院臨時會今持續協商108年中央政府總預算，針對促轉會預算，國民黨、親民黨團都提案全數凍結、特別費全數減列，「機關文化已經爛掉了」，要求要全面改組後才可動支預算。不過民進黨團反對，就連立法院長蘇嘉全也比喻，若立法院長犯錯，就要求立委全面改選的話，這邏輯有點怪；因朝野無共識，最後裁示提案保留到立法院院會處理。

促轉會預算共1億6000多萬元，但促轉會前副主委張天欽去年在內部會議的「東廠說」，引發外界譁然，國民黨日前甚至強力杯葛。國民黨團書記長曾銘宗金在協商時說，國民黨團也支持推動轉型正義，但前提是合法合憲、讓台灣社會和諧的促轉會，即便有部分黨內立委認為要廢除條例，但黨團大抵上是支持轉型正義工作。

不過曾銘宗說，《促轉條例》中沒明定正副主委出缺時該如何處理，所以國民黨團認定楊翠代理主委是「非法主委」，主張楊翠不該繼續代理主委；促轉會前主委黃煌雄曾說，支持促轉會全面改組，國民黨團認同黃的論調，也認為促轉會必須全面改組，才可以動支相關預算。

曾銘宗直言，雖然正副主委之前因為爭議事件請辭，但「機關文化有問題，已經爛掉了」，由這些人來推動轉型正義根本不行。

親民黨團總召李鴻鈞在協商時說，促轉會最重要的是申冤、平反受難者傷痕，但從促轉會處理事情的優先次序卻不是這個，反而丟出改錢幣一事；張天欽事件後，促轉會被外界批評是東廠，但促轉會的人都沒有自己跳出來反駁，「已經把促轉會要做的神聖事情扭曲掉了」。

李鴻均直言，蔣中正的功與過不是誰說得算，而是要經過特定程序，現在連程序都沒有，顯然促轉會公信力不夠，必須把促轉會「打掉重練」。

民進黨團總召柯建銘說，從228事件到白色恐怖時期，蔣介石提個筆就可以把人槍斃，台灣有多少人犧牲，在野黨現在還在把張天欽的事情拖出來打，阻撓促轉會；但黃煌雄跟張天欽兩人已經請辭，在野黨仍用此理由杯葛預算，強調這不符合比例原則。

柯建銘說，促轉會要做的事情絕對讓國民黨不喜歡，希望未來新的行政院長，可以找到出適任的促轉會正副主委，甚至可以保留10％預算，請新任正副主委來報告，而不是一直抓著張天欽打。

蘇嘉全說，促轉會是經過立委同意權行使後產生，就像人民投票後才產生立委，若只是其中幾個立委犯錯，就全部改選，「改組是一個不對的方向」；促轉會是國會過半數投票產生，認為促轉會委員也代表民意，說改組就改組是奇怪的邏輯。

由於朝野沒有共識，蘇嘉全最後裁示，保留國民黨團4個提案、親民黨團1案到，最快明天將在院會表決處理。

(中時 )