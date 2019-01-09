台灣會是「文化沙漠」？空總和華山拚首都文化雙軸線

「華山1914文創園區」常舉辦各式展覽！

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中時電子報
／整理報導

全球化崛起，當韓國以文創產業創造新商機、用影視橫掃全球時，台灣此時卻陷入課綱、爭議歷史！包括近來許文創園區也被外界質疑過於商業化，卡漫展一籮筐！台灣會是文化沙漠嗎？對此，文化部今（9）日提出空總和華山發展計畫，文化部長鄭麗君表示，將拚上首都文化雙軸線關鍵拼圖。

首都雙軸線示意圖。（文化部提供）

文化部發布新聞稿說明，文化部已於107年底和經濟部、科技部，共同向行政院提出空總「台灣當代文化實驗場(C-Lab)」第二期109到116年的整體發展計畫，建構「當代藝術」、「音像媒體」和「社會創新」三大中心，以一機構三中心打造台灣重要的文化創新基地。文化部提出從109到113年的「華山2.0－文化內容產業聚落」計畫，在華山ROT案文創園區旁、已中止之BOT案現址，打造文化內容產業聚落，未來將由即將在今年上半年成立的文化內容策進院營運。

文化部長鄭麗君指出，空總的前身，可以追溯到1939年的總督府工業研究所，而華山，則可以追溯到1918年的台北酒廠。不僅如此，文化部正在修復的鐵道部，曾經是總督府交通部鐵道部；台北市政府所轄的松山文創園區曾經是專賣局松山菸草工廠。

文化部正在修復的台北機廠，過去曾是鐵道工廠；目前興建中的北部流行音樂中心旁，過去則是國產軟木工業株式會社。換句話說，在台北，從清領，日治到戰後，其實有一條東西向的工業生產廊帶；而文化部正在用許多藝術文化的發展計畫，期待把她翻新成一條文化生產和文化創新的廊帶。

此外，從鐵道部往北，會經過台北市政府所轄的台北當代藝術館、正在計畫擴建的台北市立美術館、興建中的台北表演藝術中心以及文化部所轄的台灣戲曲中心；從鐵道部往南，則是文化部所轄的台灣博物館、國家兩廳院、歷史博物館，這些館舍形塑了一條「南北向藝術及博物館廊帶」。

鄭麗君強調，隨著空總和華山兩大計畫的發展，文化部將拼上首都文化雙軸線的關鍵拼圖。文化部也期待，未來的首都文化雙軸線不僅將能讓世界看見台灣文化從過去累積的底蘊，也將能提供台灣文化面向世界的創新能量。

(中時電子報)

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