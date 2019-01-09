台灣女子高球公開賽系列（一）：台灣女子高球公開賽的前世與今生

2019年01月09日 18:13 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

停辦12年的中華民國女子高球公開賽，在中華高協理事長王政松鍥而不捨地催生下，今年終於以台灣之名成功復辦，可以視為王政松改革圖強在賽場上第一張亮眼成績單。

台灣女子高球公開賽有其優異且繽紛多元的血統，集中日女子友好邀請賽、中華民國女子公開賽，以及亞洲女子高球巡迴賽三大賽事精華於一身，並因為與女子高球第一強國南韓的合作以變形金剛的巨大威力重出江湖，讓人充滿了期待。

1984年在中日兩國政治界耆宿何應欽將軍以及岸信介（現日本首相安倍晉三的外公）催生下，中日女子高球友誼邀請賽應運而生，雙方共派出20名職業選手較勁。我國由涂阿玉、吳明月雙姝領軍，樋口久子、永田富佐子等是日隊王牌，我國以壓倒性的優勢在團體賽打敗日本，並連續四年掌握地主優勢，獲得這項對抗賽的桂冠。

1988年中日女子高球友好邀請賽被賦予重任，列入亞洲女子高球巡迴賽的其中一站，賽事改名為中華民國女子公開賽暨中日女子高球友好邀請賽，此即為台灣女子高球公開賽的濫觴。

除了1989年因協會改選而停辦，1990年起均以中華民國女子公開賽問世，從1988年到2003年中華女子高球公開賽總共舉辦15屆。2004年起亞洲女子高球巡迴賽因缺乏贊助商，中華民國女子高球公開賽恢復20年前的舊名，以中日女子高球友好邀請賽的名稱再次披掛上陣，不過只進行三屆，又因為協會的人事更替而落幕。從2007年到2018年台灣的國家女子高球公開賽竟成了明日黃花，不得不說這是國內女子高球賽事的遺憾。

然而，12年的漫漫長夜終要過去，黎明即將來臨，台灣女子高球公開賽的復辦不只帶來浴火重生的新希望，也象徵改革終底於成， 更是滙聚高球向心力的一股清流。

(中時電子報)