專家：建政70周年陸將舉行閱兵 史上規模最大

2019年01月09日 18:12 中時電子報 馮英志

今年為中國大陸建政70周年，有軍事專家透露，為慶祝中國大陸建政70周年，今年將在十一國慶時在天安門舉行閱兵式，除了亮相最先進的武器裝備之外，更可能展現經歷軍事改革後的解放軍實戰能力，「應該是中共成立70年來規模最大的一次閱兵。」，也是習近平自2012年上任以來第四次閱兵。

中央軍委主席習近平簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。

據大公報報導，大陸軍事專家宋忠平5日表示，2019年最重大的活動是為慶祝中共建政70周年在天安門舉行閱兵式。他分析，今年閱兵在參閱規模、亮相方隊、武器裝備上都會呈現諸多亮點，「整個閱兵方隊應該比以前更多，經過軍改，陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊，按照軍兵種的劃分，形成各自體系作戰的方隊都會競相亮相。從整個閱兵規模來講的話，應該更大，而且會強調實戰化能力的建設。」

在展示新武器方面，宋忠平說現役的武器裝備將會成體系地亮相，並且可預見亮相的將全都是國產化的武器裝備。原有的一些進口的引進的武器裝備都不會參加。

自習近平上任以來，中國大陸分別舉行過三次閱兵，分別是2015年慶祝抗戰勝利70周年閱兵、2017年建軍90周年閱兵，以及2018年南海海上閱兵，先後展示解放軍現代化實力；然而宋忠平指出，雖然慶祝建政70周年閱兵規模空前，但也會減少閱兵準備時間，以節儉辦閱兵，讓軍隊把平時演練成果作集中匯報與展示。

(中時電子報)