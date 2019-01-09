學測求好預兆成功 至聖文創品熱銷

2019年01月09日 18:17 中時 曹婷婷

你成功、致勝了嗎？大學學測25日起登場，台南市文化局古蹟商品成為今年考場求勝的熱銷品！台南市文化局上市以來一直熱賣、供不應求的「成功洋芋片」及「至聖點心麵」，因找來鄭成功及孔子加持學子讀書「多用點心」，不論諧音或寓意都很正面，吸引許多學校採購贈考生，希望給考生帶來好運氣，開創台南古蹟另類商機。

以往每逢考季來臨前，考生祈求考試順利是不可免俗的一道程序，近期前往赤崁樓文昌閣的考生絡繹不絕。文化局指出，赤崁樓「魁星爺」為五文昌之一，又稱魁星爺、大魁星君，是掌管學問、文運與考試的神祇，主司庇佑學子考試順利、金榜題名，每年吸引大量祈求考運昌隆的各地考生爭相參拜，並設有祈福榜及2B魁星筆供民眾擲筊祈取，終年香火鼎盛。

祈求考運昌隆，是東亞文化圈特殊信仰傳統。根據統計，日本共有超過1萬2000座「天滿宮」，主祀該國學問之神菅原道真，其中，又以九州的太宰府天滿宮為「總本社」，地位相當於大陸曲阜孔廟以及台南孔廟，每年吸引多達700萬人次前往參拜。

台南除了9月祭孔大典，近年於年初學測前以及農曆7月初7魁星祭，也逐漸有來自全國的眾多學子及家長特地造訪赤崁樓文昌閣，祈求金榜題名。

文化局近期特別針對赤崁樓魁星開發「功名筆」、「魁星祈願牌」等文創商品，此外，「成功洋芋片」及「至聖點心麵」蘊含「一定要成功」與「一定要致勝」，也吸引許多家長、老師買來送給考生，盼能搏個好兆頭。

(中時 )