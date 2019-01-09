打破「沒大咖站台說」 何志偉合體卓榮泰衝人氣

何志偉在民進黨主席卓榮泰陪同下召開輔選記者會。（李依璇翻攝）

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台北市立委補選進入倒數階段，「柯家軍」陳思宇頻頻找柯P合體衝人氣，陳炳甫則與蔣萬安、連勝文等同台掃街，選前造勢更放話將找韓國瑜站台，參選以來一直「單打獨鬥」的民進黨候選人何志偉，今下午5點終於在民進黨主席卓榮泰陪同下召開輔選記者會，一掃「沒有大咖站台」的傳聞。

有民調顯示何志偉目前在士林大同區支持度第一，對此，何志偉今受訪表示，「還是要燃燒自己的小宇宙，讓所有支持者在27日願意出來投票」。

至於對手陳思宇喊話要何公開承諾會「利益迴避」，若當選不會進立法院財政委員會，他則說「有輸不得的壓力，珍惜珍貴的媒體資源，對於攻擊言論不會再回應」。

卓榮泰上任後首站就是替何志瑋站台，他表示，這席立委本來是民進黨有把握的地區，「選民已經用選票教訓民進黨，應該會知道民進黨已經改變、檢討」，選區議員都會全力幫何志偉打贏立委補選。

媒體追問何志偉參選後似乎一直沒有黨內大咖站台？卓榮泰則說，每個候選人有他自己的策略，不會批評。但他也強調，希望維持君子之交、君子之戰，營造好的選舉氣氛，「選舉不要惡意攻擊，也不要散布不實謠言，即使是競爭性的對手，選民也不會想要吵吵鬧鬧的選舉」，暗罵對手陳思宇頻頻攻擊何志偉，並非「君子之爭」。

卓榮泰進一步指出，不管是連任、新當選還是沒當黨選的議員、里長，都要很誠懇的向民眾謝票，民進黨後續會提出「感動大計畫」，讓大家知道「民進黨每個人都很把握為民服務的機會」。

(中時 )

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