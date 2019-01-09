韓網紅遭強拍不雅照、摸私處 攝影師下場出爐

2019年01月09日 18:20 中時電子報 蔡曉婷

楊藝媛去年吐露遭威脅拍不雅片。（圖／翻攝自 Youtube）

韓國網紅楊藝媛去年驚曝應徵模特兒工作時，遭攝影師等人伸鹹豬手，不只被迫穿上會露出私處的衣服，還被現場男性工作人員輪流摸下體，今(9日)涉案崔姓攝影師判決出爐，遭判2年半有期徒刑、80小時性暴力治療、5年禁止在兒童相關機構工作，而對這遲來的正義，楊藝媛稍早在法院門口淚崩，直言永遠不會原諒當時傷害她的人。

楊藝媛去年5月在Youtube上傳一支影片，自曝2015年應徵模特兒時，被迫換上裸露服裝，還遭工作人員以調整姿勢為由，趁機撫摸她的下體，楊藝媛稱當時只是菜鳥，又遭攝影師威脅，便聽從指示將工作做完，未料最後照片竟在色情網上流傳，成為她的終身恥辱。

事情曝光後，該公司42歲鄭姓社長全盤否認，稱楊藝媛是自願拍攝，之後鄭男竟跳海自殺，使楊藝媛及聲援楊藝媛的女星秀智遭批評是殺人兇手。全案進入法律程序後，從去年9月至今開庭了3次，今首爾麻浦區西部地方法院宣判，崔姓攝影師需入獄兩年半，稍早楊藝媛在律師陪同下回應，雖然此判決無法挽回她失去的人生，但仍感到慰藉，也放話不會原諒折磨她的人，預告下一步會對詆毀她及其家人的網友提告，不管要花多久時間都在所不惜。

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(中時電子報)