衛福部嘉義醫院9日啟用心導管室 強化心血管疾病醫療

衛福部嘉義醫院心導管室啟用。（廖素慧攝）

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衛福部嘉義醫院心導管室啟用，病患許先生感謝院長黃元德（左）、心臟內科主任黃英和（右二）救命。（廖素慧翻攝）

73歲許先生元旦期間到嘉義市探親，突然胸悶胸痛、呼吸困難、幾乎虛脫的現象，衛福部嘉義醫院診斷是致命性的急性心肌梗塞後，心臟科團隊立刻進行心導管手術，救回一命，9日部嘉醫院成立心導管室，院長黃元德與衛福部官員共同揭牌，許先生感謝醫療團隊救命。

嘉義醫院斥資4000多萬元，建置完成嘉義地區最新的心導管室，9日啟用，由嘉義醫院院長黃元德、衛福部醫管會簡任技正陳英作共同揭牌，嘉義地區各醫院與民意代表、地方人士見證老字號醫院開拓地方醫療資源。

黃元德表示，很多心肌梗塞病患發病時才發現自己有心臟疾病，嘉義醫院建置心導管室讓社區民眾萬一發生心肌梗塞、大量內出血時，不必層層轉送至醫學中心，能於黃金搶救時間就近、及時得到治療，未來規畫與嘉義長庚神經外科團隊合作，進行急性中風取栓治療，提升中風病患治療品質。

心臟內科主任黃英和說，急性心肌梗塞病患有一半在到院前已經心跳停止，必需把握黃金救援時間90分鐘，及早打通阻塞的血管，或放入血管支架才能保住性命，心導管室的影像設備是急重症救命的利器。

許先生術後復原良好，特地參加心導管室開幕活動，他感謝並稱讚嘉義醫院有好的設備及優秀的心導管醫療團隊，將他從鬼門關救回來。

(中時 )

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