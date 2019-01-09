健保C肝新藥 讓47歲男找回人生希望

宏仁醫院江明師醫師為病患診治C肝。（鐘武達翻攝）

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47歲游姓男子罹患C型肝炎接受干擾素治療後，竟產生憂鬱、易怒等思覺失調症狀，為此一度排斥繼續上醫院，卻也導致肝炎繼續惡化，甚至無法正常上班，逼不得已他才再就醫，結果是在員林市宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師的建議下改服用健保給付的新型藥物，現在已驗不到C肝病毒。

根據統計健保申報資料，台灣B、C型肝炎相關診斷疾病人數，2016年已達64萬人，健保署2017年元月把C型肝炎全口服新藥納入給付，開啟台灣C肝防治的新紀元，2018年實際受惠人數就已達1萬6000人，游姓病患如果早知道有新藥，就可以不必拖到全身乏力才就再度就醫。

江明師表示，游先生是建築工人，1個多月前全身不舒服、疲倦到搬不動建材，於是請假到宏仁醫院診治，經抽血檢驗驗出肝功能指數130，超過正常指數的40以下甚多，而且有肝硬化現象，必須立刻治療。

游男說，他自知得到C型肝炎，兩年前曾接受干擾素治療，情緒莫明不穩定，容易亂發脾氣或情緒低落，常噁心、腹瀉，晚上睡不著，經醫師診斷竟是思覺失調症，由於卻併發多種副作用，讓他擔心又害怕，於是不敢再接受干擾素治療，「能拖就拖」。

「這款新藥值得一試！」江明師知道游男的痛苦，隨即告知最新的健保給付C肝全口服新藥有很好的療效，同時說服游男嘗試新藥的治療 ，果然，游依照醫囑服用1個多月後，肝功能指數回到正常值，而且血液驗不到C肝病毒，肝病顯著改善。

游男回診時高興地說，服用新藥沒引發腹瀉等副作用，更沒思覺失調症狀，逐漸恢復體力，可以回到工地上班。

(中時 )

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