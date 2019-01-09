54歲拿碩士 同心里長蔡保秀 有心一定做得到

2019年01月09日 18:35 中時 黃國峰

台中市南屯區同心里新上任里長蔡保秀，從小家境貧寒，國小畢業就被送往台北同鄉，學習美髮，來台中後就自營美髮，直到40多歲時，因緣際會回到國中念書，這一讀讀出興趣，一路從國中、高中、大學，直到去年八月初拿到碩士，剛好銜接上里長選舉，服務地方。

40多歲時，蔡保秀一次與先生載小孩到居仁國中上學時，看到學校掛著招收夜間補校的廣告，先生說既然小時候沒機會讀書，要不要回學校讀書，就因爲先生這句話，蔡保秀展開長達10多年的升學生涯。

蔡保秀指出，那時白天幫人家作頭髮，到了晚上做完晚飯後就去上學，剛開始比較辛苦，畢竟已有年紀，記憶力大不如前，但堅持努力就有成果的信念堅持了下來，國中畢業後，順利考上台中技術學院高商部，剛入學時心情有點忐忑，因為與國中補校不同都是年紀比較大的同學，現在同學則都是年輕人，為了不落人後，更加努力，白天幫客人做完頭髮，就念書，每天念，沒一天懈怠，連騎機車上學時，還做小抄夾在機車把手，趁停紅燈空檔背書。

考大學的時候，還考了二次，蔡保秀指出，因為我非國立不念，而且還要在台中，為了順利考上，念商科的蔡保秀，還向念台中高農的朋友借農業相關參考書苦讀，皇天不負苦心人，終於順利錄取興大生物產業管理學系。

大學畢業後蔡保秀除了繼續攻讀亞洲大學碩士外，因先生熱心地方事務，蔡也跟著積極參與地方，參加同心社區發展會，從副手、到總幹事服務地方，經常辦理各項活動，如端午包粽活動、元宵節活動、社區舞龍隊等，熟悉地方事務的她因而被推派參選里長，繼而當選，指出當選只是開始，會多與里民互動，認知他們的需求，努力做好。

(中時 )