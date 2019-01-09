12年捐4314萬給低收入戶 學生喊她「媽咪」

「媽咪」王美只（中）開心被學生簇擁，接過學生親手做的感謝卡。（葉臻攝）

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「媽咪」王美只。今年再度捐出471萬餘元幫助1155名學生。（葉臻攝）

啟英、治平高中董事長夫人「媽咪」王美只，連續12年來自掏腰包幫助桃園市內國高中經濟困頓的低收入戶家庭學生，至今捐出4314萬元，幫助超過1萬505名學生，今年再度捐出471萬餘元幫助1155名學生，9日學生們將她簇擁獻上精心製作的卡片，場面十分溫馨。

治平高中學生鄭雅馨來自單親家庭，從小寄養在阿姨家，靠著媽媽一手扛起家計，聚少離多的家庭環境讓她學會珍惜，「董事長和媽咪的幫助讓我們全家能溫暖渡過寒冬，希望我的未來也能幫助更多的人，讓這份愛持續傳承下去」。

啟英高中董事長吳慶堂出身一級貧戶，6歲喪父的他對貧困生活十分感同身受，因此以「愛心辦學」為辦學理念，王美只也鼓勵學生，「天生我材必有用，現在窮不是窮，要對未來抱有夢想，未來懂得感恩」。

啟英高中學生劉勝宏，母親在他小學時罹患癌症，為了不耽誤他的學業，把他送到阿姨家寄養，「原本很埋怨媽媽，後來才知道她的苦衷」，為此他努力考進啟英高中，領取40萬獎學金減輕家中經濟負擔。

啟英高中學生胡詩婷則說，家裡因為8個兄弟姊妹，平時生活拮据，還得輪流在客廳打地鋪，然而其中有4位兄弟姊妹都在啟英就讀，在「媽咪」和董事長吳慶堂的愛心辦學下備受呵護關愛，讓他很感動。

治平高中學生李春容，從小和哥哥寄住在親戚家，因為啟英的愛心便當和低收入戶學生免費的福利，讓他們不用擔心經濟問題，能參加各項課外活動，歲末還收到「媽咪」的5000元紅包，讓他感到很幸福。

(中時 )

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