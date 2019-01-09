林可彤展現新世代女力 用裸色打造自信妝感

時尚媽咪林可彤穿上Blumarine橘色洋裝搭配LUNASOL春季裸色妝容，展現美麗風格。（JOJPHOTO攝）

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女星林可彤配戴Trollbeads，擦上平時也很喜愛的裸色妝感，分享創業歷程。（JOJPHOTO攝）
LUNASOL20周年，光燦寶石眼盒N01(CE)，1800元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧柔膚修容餅EX05，900元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧指甲油N，EX82，520元。（LUNASOL提供）
LUNASOL經典大地眼彩盤，3600元。（LUNASOL提供）
LUNASOL輕柔大地脣膏，1050元。（LUNASOL提供）

時尚女星林可彤生子後，出版《林可彤的媽咪完全手冊》分享孕期與孕後的保養術，維持窈窕身材的她，在書中不藏私分享美麗心法，這次更參與拍攝佳麗寶LUNASOL美妝專題，演繹裸色春妝。

林可彤表示，平常就很喜歡裸色妝容，私下的她也走自然妝感路線，這次體驗LUNASOL系列新品，其中晶巧指甲油N最受她的青睞，她認為，霧面裸色的指甲油非常有氣質，等開賣也想搶購！這次春妝讓膚色變得很有質感，平常的她就連服裝也喜歡大地色系，裸色妝感帶給人自然，好像沒有化妝，但卻很有精神、氣質。

除了大讚妝感有氣質，林可彤也分享，維持好身材的秘訣，就是持續運動，不停調整運動項目，從中找到樂趣，像是重量訓練適合雕塑身形，有氧可以幫助肌耐力循環，不同的鍛鍊有不同的感受，她強調，「線條一定要運動才能雕塑！不能光只有減肥，女生線條美也很重要。」（企劃編輯吳娮翎、彩妝品LUNASOL、服裝Blumarine、飾品Trollbeads、彩妝正蘭、髮型Yoko）

(中時 )

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