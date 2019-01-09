影》「吵架王」是你？印地安人投手瘋狂槓上女大生

2019年01月09日 18:55 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Instead of being obsessed with me and continuing to tweet me non stop, here are some options. A tutorial on how twitter works. @nikkigiless pic.twitter.com/rx929tQvVD — Trevor Bauer (@BauerOutage) 2019年1月7日

印地安人隊投手包爾(Trevor Bauer)又想吵架了嗎？日前他在推特上諷刺太空人內野手布瑞格曼（Alex Bregman）無法對他擊出全壘打，雖兩人沒有近一步爭執，不過戰火卻蔓延到包爾及女球迷身上。

事情是這樣發生的，喜愛布瑞格曼的賈爾斯（Nikki Giles）目前就讀德州州立大學，主修經濟，在這件事之前，她完全沒聽過包爾這號人物。日前包爾在推特上諷刺布瑞格曼無法對他擊出全壘打成為這次爭執的源頭。

賈爾斯一開始回應：「你是所有運動員當中，我最不喜歡的一個。」隨後包爾以諷刺的口吻回答，甚至還附上一枚親吻的表情符號，賈爾斯則告訴包爾，這樣做並不恰當，包爾卻開始大噴垃圾話。

賈爾斯隨後被包爾以及他眾多的粉絲攻擊，而她也向印地安人的官方臉書粉絲團反應這件事，賈爾斯近日飽受此事折磨，且也因此掉淚。

其實在爭執失控之前，雙方僅是以帶刺的話語互相回應，不過直到某次賈爾斯提醒包爾沒拿過冠軍戒指後，包爾似乎徹底抓狂。

被戳到痛處的包爾開始激烈反擊，「他到我的推特翻我1年前的貼文，找到我在滿21歲之前喝酒的事（美國滿21歲才能喝酒），而且還向他推特的粉絲公布這件事。」賈爾斯說。

Hey @nikkigiless deleting the tweet won’t save you. Judging by this you’re the one that likes to hit the bottle, not me. And before your 21st birthday too!? Mmm not smart kiddo. When you get put in a virtual body bag on Twitter, maybe just stop for the night 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Dh1yYVd2AI — Trevor Bauer (@BauerOutage) January 6, 2019

賈爾斯更提到，「他責備我不斷以推特騷擾他，他至少有40條推文都標註我，這超不合理！我大概只有10幾條推特提到他而已。」

The classic troll, get absolutely destroyed, claim harassment narrative. @nikkigiless you’re the one who blocked me and is still tweeting about me lol 🤷🏻‍♂️ Here, have some more followers. pic.twitter.com/WdmI686w81 — Trevor Bauer (@BauerOutage) January 6, 2019

不僅如此，更讓賈爾斯啼笑皆非的是，「我封鎖了包爾，但我後來又解除封鎖，因為有人告訴我，他在回應的至少30則推特裡面標註我。而且當我說我覺得有被騷擾的感覺時，他仍持續發文，還說我會一直回應都是因為喜歡他！」

直到今天，包爾已在至少80則不同的推文提到賈爾斯，不過對於此事，印地安人的發言人及包爾的經紀人沃夫(Joel Wolfe)都不願回應，且印地安人球團也沒有針對此事回應賈爾斯。

Ok. Just keep me blocked then. Pretty simple. Then you don’t have to see any tweets of mine. Learn how twitter works. — Trevor Bauer (@BauerOutage) January 7, 2019

事實上，這已不是包爾第一次在社群網站上惹麻煩，今年他就曾因暗喻太空人投手使用松焦油而引發風波。

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(中時電子報)