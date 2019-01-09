慶鑽石婚 9旬翁贈60株櫻花樹回饋母校湖農

2019年01月09日 19:23 中時 巫靜婷

捐贈儀式中，吳忠鏜親手植種2棵櫻花樹，取其成雙成對，象徵夫妻攜手走過一甲子歲月，紀念堅貞不移的愛。（校方提供）

屆齡92歲的國立大湖農工校友吳忠鏜，為回饋母校捐贈10萬元及60株八重櫻、吉野櫻樹苗，表達栽培之恩。（校方提供）

屆齡92歲的國立大湖農工校友吳忠鏜，去年適逢結婚60周年，紀念鑽石婚，捐贈10萬元及60株八重櫻、吉野櫻樹苗回饋母校，並表達栽培之恩，替學弟妹們樹立飲水思源的好榜樣，親手植種2棵櫻花樹，取其成雙成對，象徵夫妻攜手走過一甲子歲月，堅貞不移的愛。

吳忠鏜1943年畢業於大湖農蠶專修學校，離開校園76年依然深愛湖農、感恩湖農，在略顯寒意的冬日早晨，由兒子吳明烤陪同，校內數十名行政團隊成員共同見證下，發心捐贈10萬元及60株八重櫻、吉野櫻樹回饋母校，並親自種下2株吉野櫻及八重櫻。

吳忠鏜表示，對於母校栽培之恩，始終銘記於心，一直希望有朝一日能有所回饋，趁著紀念鑽石婚的日子，總算完成心願，原想低調、不欲張揚，但因校方堅持基於教育的理念，要為學弟妹們樹立飲水思源的好榜樣，才答應出席盛會。

吳明烤表示，在父親的優良教育薰陶之下，平日樂善好施，不僅大力贊助各項公益活動，也與湖農建立良好的產學合作夥伴關係，提供學生實習的環境與機會，並不定時供應免費麵包給清寒弱勢的孩子們享用。

大湖農工校長沈和成表示，揚善公堂與飲水思源是重要的養成教育，10萬元捐款將全數納入教育儲蓄專户，用來幫助需要的學生能安心就學，並選擇適宜的校地植上櫻花樹苗，期許這60株櫻花的美麗典故與善行，永傳湖農弟子心中。

(中時 )