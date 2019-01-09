連晨翔生日在國道驚險爆胎！正能量看待：新年一爆也好

2019年01月09日 18:49 中時 林淑娟

連晨翔為了「寒士尾牙」活動拜財神。（林淑娟攝）

連晨翔為了「寒士尾牙」活動拜財神。（林淑娟攝）

連晨翔9日現身松山霞海城隍廟拜五路財神，不過他不是為自己，而是為了「寒士吃飽30」尾牙活動而拜！長期擔任創世基金會義工的他，知道基「寒士尾牙」活動資金仍短缺三成覺得憂心，特別呼籲大家一起加入行善助人的行列。曾因合約官司身處低潮的他也以過來人經驗說，行善、做好事不僅能幫助人，也會讓自己在低落時充滿正能量及存在感和安全感。

連晨翔也透露，3日他生日當天剛好有工作，因為趕時間，搭計程車時就請對方開國道比較快，不料卻在高速公路上爆胎，且一開始司機不清楚發生什麼事，還以時速100公里繼續行駛了一小段路，後來車子滑行到路肩，司機下車一看才知道是爆胎了。最後晨翔還當起小幫手，一起幫司機大哥換輪胎，事後回想他才驚覺那有多麼危險。原先他覺得也太衰了，竟然在生日這天遇到這種事，後來自我安慰：「新年一爆，應該是好兆頭吧。」

被問起今年生日願望，他說希望能好好談戀愛，因為已經空窗好一段時間，但就算真的談戀愛也不會承認。至於喜歡哪類型女生？他說很欣賞白安，「覺得她整個很有靈氣，不覺得她身上就是飄著仙氣嗎？」雖然沒看過她本人，但會特別一直聽她的歌。

此外，他也希望自己可以成為更好的演員，有別於以往的高富帥角色，嚮往接不一樣的角色，例如反派或搞笑。他坦言日前去大陸時見了《延禧攻略》製作人于正，問他雙方聊了什麼，晨翔笑說：「于老師就是說，為什麼台灣的小孩看起來跟同齡很多地方的小孩不太一樣，比較像小孩子一點，例如王子外表也很凍齡」。

(中時 )