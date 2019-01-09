春遊離島早鳥優惠　套裝省1700元

2019年01月09日 19:25 中時 陳祐誠

4月起國內旅遊需求開始進入高峰，ezfly易飛旅遊指出，金門、澎湖、馬祖等離島旅遊是國人最愛行程，4到6月更是活動最精采的時候，立榮假期推出玩生態、玩文化、玩創新3招經典玩法，推薦民眾走訪金門浯島城隍季、澎湖花火節及馬祖藍眼淚。華信航空則推出大澎湃活動回饋旅客，旅客有機會抽中全家免費遊澎湖行程。

立榮假期針對初夏離島地區旅遊，推出「離島早鳥」的自由行機票加住宿行程，鎖定4到6月離島旺季出發，內容包含金門、澎湖、馬祖來回機票，以及21家飯店任選入住一晚的套裝組合，早鳥獨享價最低只要3750元。對比旺季出遊自行分別訂購機票及住宿，選擇立榮假期自由行組合每人可省下1200到1700元不等的旅費，限時銷售只到2月28日止。

4月20日至5月19日金門的「浯島城隍文化觀光季」是金門島上最大的民俗祭典，活動期間長達1個月，不僅當地居民及旅外遊子會返鄉參加，更吸引全台各地陣頭及民眾前往共襄盛舉。當地的特色陣頭表演包含輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、打花草、神將等，伴隨著迎城隍的遶境隊伍走遍金城鎮大街小巷，展現濃濃閩南文化特色。

2019澎湖國際海上花火節則於4月18日至6月27日舉行，澎湖縣政府今年著眼於花火節的轉型及創新，除了絢爛煙火與虹橋相互輝映的浪漫景色之外，也將結合燈光藝術及精選音樂曲目打造震撼聲光效果，為觀眾帶來全新感官體驗。

馬祖絕美藍眼淚最佳觀賞期則為4至6月，毛藻在夜間時會發出螢光，使得沿岸海水出現一片夢幻藍光，當地人俗稱「藍眼淚」，美麗的景象讓全國旅客趨之若鶩。

華信航空趁著暖冬春節將至，推出「2019大澎湃」活動回饋旅客，即日起到2019年3月31日期間，凡於華信官網、華信APP購票，或透過以上通路購票後搭乘者，都可線上登錄機票參加抽獎活動，最大獎為全家「澎湖3天2夜機加酒套裝行程」，1人中獎、4人同行。幸運中獎者全家免費搭乘華信飛機到澎湖、入住福朋喜來登五星級飯店，還可暢遊澎湖著名景點、七美雙心石滬，以及品嚐現烤鮮蚵、與海驪魚及花枝趣味拔河大賽。

華信航空分別於2月15日、3月15日、4月15日每月抽出1名「全家同遊澎湖3天2夜」最大獎，另外每月還抽出10張華信國內免費機票、10張買一送一機票兌換券、20張七折機票兌換券、以及其他超多精美好禮。

(中時 )