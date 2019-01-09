金管處攜手台大守護珍貴「翡翠」鳥資源

2019年01月09日 19:25 中時 李金生

俗稱「蒼翡翠」的「白胸翡翠」。（李金生攝）

披著一身亮麗羽毛的黑頭翡翠。（李金生攝）

斑翡翠又稱「斑魚狗。（金管處提供）

面積僅150平方公里的金門，已發現且有記錄鳥類303種，色彩斑斕的翠鳥科更是其中焦點，吸引各地鳥友和遊客爭睹丰采。金門國家公園管理處委託台大森林系袁孝維教授團隊執行調查計畫，期待在人與鳥類間找到共存平衡點，守護生態和旅遊的大亮點。

金管處指出，金門位於東亞島弧的中間地帶，是南來北往遷徙候鳥停棲的中途島，因此擁有非常豐富的鳥類資源。被譽為天空美麗主角之一的翠鳥科，金門是其中蒼翡翠、斑翡翠等2種，在台灣地區唯一穩定繁殖的地方，每年少量定期來訪的黑頭翡翠更是稀有鳥種。。

根據該研究團隊去年在大、小金門的族群調查，3種定居當地的翠鳥數量，以蒼翡翠最多、斑翡翠次之，普通翠鳥最少。牠們均出沒於水域，但蒼翡翠也會在開闊地帶活動，穿梭農田捕食小型爬蟲類，分布較廣也較容易發現，普通翠鳥因體型小而較不易看見。

調查期間共發現19個翠鳥科巢洞，多數為天然崩塌或海邊土坡，但也發現蒼翡翠與普通翠鳥使用工地堆置的土坡，甚至有斑翡翠利用排水管繁殖，顯示翠鳥科鳥類開始適應部分人工環境。

但調查團隊發現並非所有巢洞均可成功孕育下一代，約3分之1的巢洞因為天敵或人為干擾影響，最終繁殖失敗。金管處已根據牠們對繁殖棲地的偏好，嘗試整理部分棲地的植被及河道，期待可以增加繁殖空間。

研究團隊也發現2隻蒼翡翠及3隻普通翠鳥掛網死亡，建議該處和縣府宣導使用不會傷害野鳥，同樣可達到嚇阻效果的猛禽旗幟和氣球，以減少珍稀鳥類中網機率。索取地點：縣府農林科082-318823轉62360或金門國家公園保育研究課082-313173。

(中時 )