實名制列車太慢挨批 台鐵再加開8班含太魯閣號

2019年01月09日 19:16 中時 李宜秦

台鐵春節假期列車今（9）日開賣後，一天內狂銷60萬張車票。為加強花東地區運能，台鐵宣佈除原有的花東實名制列車，將再加開8班實名制列車，車型包括太魯閣4列、推拉式4列，周五（11日）凌晨0點開始訂票。台鐵表示，尖峰時間人力不足，無法排出自強號、太魯閣等車型支援實名制，為了讓東部居民能返鄉過年，因此決定在離峰時間再加開。

今年的春節連續假期長達9天，台鐵在1月31日至2月11日的春節疏運期間，將加開513班加班車。今日凌晨開賣車票後，東部幹線與南迴線的長途座位票多已售罄，一天內狂賣60萬1632張訂票。

為保障花東地區居民，台鐵原訂在2月1日、2日、9日、10日加開花東線8列次與南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放給身分證U、V開頭與去年12月1日前設籍花東的民眾訂票，南迴線2列次則僅開放身分證V開頭與去年12月1日前設籍台東的民眾訂票。

由於春節疏運期間加開班次多，且自強號、太魯閣還需雙人乘務，導致實名制列車都只有復興號、莒光號等車型，引來花東居民批評。對此，台鐵今日宣佈實名制列車將在2月3日、4日、9日、10日再加開8班列車，車型包括太魯閣4列、推拉式4列，周五（11日）凌晨0點開始訂票。

台鐵局表示，原訂的加開實名制列車考量台東境內旅客分佈廣，於是停靠較多車站，但也因此拉長行車時間。然而在春節尖峰時間人力安排已緊縮，自強號、太魯閣號等還需雙人乘務，實在無法在尖峰時間支援實名制列車。

台鐵局進一步說明，因3日仍有太魯閣號有空檔，雖當日已是假期第二天，但希望花東居民都可返鄉過年，因此決定安排太魯閣號支援實名制列車，強調不是額外尋找人力。

(中時 )