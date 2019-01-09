越南無形文化資產於台中文化資產園區驚艷登場

2019年01月09日 19:25 工商 曾麗芳

越南無形文化資產展演活動開幕-貴賓與表演團隊合影。（圖／曾麗芳）

越南昇龍水偶之舞劇團演出祥龍獻瑞。（圖／曾麗芳）

國立臺北藝術大學演奏越南才子樂。（圖／曾麗芳）

台、越文化交流日益密切，加上在台灣的新住民以越南籍最多，文化部文化資產局今（9）日於文化資產園區雅堂館舉辦「越南驚艷-2019越南無形文化資產國際交流展演活動」開幕慶，由國立台北藝術大學開場演奏「越南才子樂」，更有從越南遠道而來的埃地族鑼樂團演出「西原鑼樂」、越南昇龍水偶之舞劇團演出「水偶之舞」，讓民眾親身體驗越南無形文化資產的多元魅力。

文化部文化資產局長施國隆表示，為推廣無形文化資產的保護觀念與交流學習，文化資產局自2014年開始，陸續邀請日本、泰國、印尼、柬埔寨等一系列無形文化資產來台參加國際交流展演活動，並藉由推動無形文化資產的常民文化交流，增進國內不同世代民眾認識無形文化資產保護觀念以及國際發展趨勢，進而共同參與保護傳承我國珍貴的無形文化資產。

施國隆進一步表示，依據內政部公布最新統計資料顯示，在台灣的新住民以越南籍最多，也期望藉由越南常民生活的展演交流，帶動國內新住民與移工的歷史記憶與情感連結。

2019年文化部文資局以「StunningVietnam－越南驚艷」為主題，展演活動包含越南無形文化資產特展、越南傳統戲劇與樂舞演出、台灣與越南傳統技藝體驗工作坊。邀請來自越南的表演團隊於大年初二到初六（2／6-2／10）帶來28場精采具越南獨特風情的演出。

其中，昇龍水偶之舞劇團演出深具庶民性格的水偶之舞（越南國家級無形文化資產）；胡志明市音樂學院帶來越南才子樂及占族樂舞；埃地族鑼樂團配合展覽展示的西原長屋空間，演出「西原鑼樂」（UNESCO人類無形文化資產代表作），讓觀眾身歷其境領略越南西原地區的鑼文化空間。

越南無形文化資產特展自2019年1月9日至3月10日、於文化資產園區雅堂館展出。展覽由越南的歷史背景與地理環境出發，帶領民眾從無形文化資產至有形文化資產，展出項目包含漆器、竹編、陶器與越南國服「奧黛」織品等精美的傳統工藝品。

為讓民眾親身體驗越南的獨特風情，展區內更提供越南國服「奧黛」試穿與拍照活動，讓民眾穿著美麗曼妙的奧黛，徜徉在展場營造的越南氛圍中；展場內也展示越南的宗教信仰與特殊的十二生肖「我屬貓」等主題，民眾可在展場內找到自己的生肖運勢籤，看看明年的運勢；同時，本次展覽也配合農曆春節，展出越南年菜、年畫等有趣的生活物品，以實景搭設出越南常民的年節空間，以年節、連結的主題串連越南與臺灣文化共通性。

展覽期間，每逢假日舉辦共23場越南與台灣文化體驗工作坊，從越南食物-春捲、年粽的製作，到越南表演藝術體驗-水偶、匏琴、西原鑼樂，以及與此呼應的台灣布袋戲、北管鑼鼓樂等。接受網路報名每場工作坊限額30名，帶領民眾從生活化的體驗、領略台灣與越南文化的魅力。

(工商 )