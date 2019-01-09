派口譯哥駐美領27萬高薪 蘇宏達酸蔡政府心腹治國

2019年01月09日 19:03 中時電子報 林郁庭

外交部長吳釗燮日前在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處擔任政治組長，打破外交部的慣例，月領近27萬高薪引發外界議論。台大政治系國際關係講座教授蘇宏達今表示，這樣的派遣讓他想起了古代的太監文化，並且痛批「蔡政府太監治國，不僅傷害了國家利益，更是大開民主倒車！」

蘇宏達拍攝影片表示，宣布要派趙怡翔擔任駐美代表處相當於十二職等的政治組長，這個消息引起大家驚訝，蘇宏達解釋，因為我們文官體制中只有十四個職等，十二職等是非常高的位子，如果趙怡翔是個優秀的年輕人，政府應有系統有階段的培養他，讓他先擔任一個秘書、再回來當科長、再出去當副組長，向前輩學習，一步一步地把他訓練成一個好的外交人才。

蘇宏達說，培養外交官的方式，是三年六年的輪調制，即進入外交部後，就是三年在國內，六年在國外，然後再三年在國內，再六年在國外，經過不斷的來回和歷練，然後我們就可以培養出位非常優秀的大使。而之前我們知道的蘇啟誠處長，就是經過二十多年的歷練，才擔任到十二職等的處長。

蘇宏達說，我們駐華府的政治組組長，他所交往的對象都是國務院的高官、都是國防部的高官，他要能夠談判，要知道整個美國的生態，這（對口譯哥來說）顯然是不可能的。

他表示，這樣的派遣讓他想起了古代的太監文化，為什麼古代那麼多的皇帝會派身邊的太監去監軍、去押糧、去收稅？因為皇帝不相信那些科舉考上的大臣，只相信身邊跟他朝夕相處，將他服侍地服服貼貼的太監。最後愈來愈多的太監做了官，去領了軍、去押了糧，他們效忠的對象是個人而不是整個國家。蘇宏達說，今天更可怕，他看見我們「正走向亡國的太監文化」。

蘇宏達提出質問，「我們難道要讓這種太監文化繼續腐蝕我們的文官制度，讓到處都充滿了這樣的太監，只對一個黨一個人效忠，而不是顧及整個國家，這實在讓人非常擔心」。他更痛批，「蔡政府太監治國，不僅傷害了國家利益，更是大開民主倒車！」

蘇宏達提出建議，所以現在要盡快限縮政治任命的範疇，鞏固我們的文官制度，也就是把當初民進黨通過的擴大政治任命的條例《駐外外交領事人員任用條例》，修回來，改為限制政治任命的條例，讓我們的文官制度得到鞏固，讓優秀的外交官得到歷練，這才是國家長遠發展之計。

(中時電子報)