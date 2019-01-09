學甲名人陳華宗故居年久失修 地方爭取修復再造

2019年01月09日 19:26 中時 李其樺

陳華宗招待所因年久失修、無人居住，屋況保存不佳，內部破損嚴重。（李其樺攝）

學甲名人陳華宗身故後，遺留一座曾用來招待社會名流招待所，因年久失修閒置至今，學甲多位地方人士爭取修復陳華宗故居，打造地方觀光亮點。台南市文化局表示，若房屋符合1971年以前興建資格，將全力協助地方修繕再造。

陳華宗生於1903年，為學甲當地望族子弟，曾在日據時期曾擔任學甲莊長，台灣光復後歷任台南縣參議會參議員、台南縣議長、台灣省議會議員，於1968年因車禍去世。學甲人感念陳華宗為政清廉，至今不少道路、橋梁皆以其名字命名。

陳華宗第十三代侄孫、前光華社區發展協會理事長陳金華表示，陳華宗招待所建於1937年，為陳華宗擔任學甲莊長時，用於招待地方上政商名流餐飲、過夜用的私人招待所，房屋占地300坪，若包括外圍庭園則超過2千坪，結合日式、西洋兩種不同建築風格，大門、梁柱都使用檜木作為建材，可以想見當年陳家富貴氣派。

陳金華表示，後來陳家後代多數移往市區發展，陳家招待所漸漸乏人問津，年久無人使用，屋內殘破不堪，感覺非常可惜！他希望能夠爭取足夠經費，讓陳華宗招待所修繕再造，成為青年返鄉、藝術家駐村及青農市集平台，也讓在地居民實際瞭解陳華宗的生平事蹟和對家鄉的貢獻。

台南市文化局文化建築科表示，台南市2012年率先全國提出《台南市歷史街區振興自治條例》，至今老屋再生成功案例達76處。若陳華宗招待所符合1971年以前興建資格，也將積極協助地方修繕再造。

(中時 )