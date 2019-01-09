中市連破3重大刑案 盧秀燕頒20萬慰勉

台中市近來發生3起重大刑案，在警方積極偵辦下，都在短時間內順利偵破，市長盧秀燕（圖左）9日至台中市警察局，頒發20萬元破案慰勉獎金。（張妍溱攝）

友善列印
中時
盧秀燕（右四）表示，這段時間台中市警察同仁表現可圈可點，成為真正人民保母，維護治安讓人民信任。（張妍溱攝）

台中市近來發生銀行搶案、槍殺鄰居、計程車司機遭殺害埋屍命案等重大刑案，在警方積極偵辦下，都在短時間內順利偵破，市長盧秀燕9日與副市長陳子敬，親赴台中市警察局，頒發20萬元破案獎金，慰勉辛苦的承辦員警，表達對台中市治安的重視。

盧秀燕表示，台中市為中部地區，最大、最熱鬧的城市，因地理位置四通八達，治安與交通複雜及困難度特別高，尤其在台中擔任維護治安的警察同仁，特別不容易；因此在這個城市，做好治安是最大的挑戰，所以特邀前台南市警察局長陳子敬擔任副市長。

鼓勵台中警方接連破獲3起重大社會刑案，包括去年12月24日台中機場旁巷弄槍擊命案，蔡姓凶嫌以行刑式槍擊殺鄰居，案發後10天，蔡嫌落網；1月4日沙鹿區元大銀行中山分行搶案，搶匪持刀搶走20多萬元，當天晚上7時多在西屯區某摩鐵被逮捕；51歲王姓計程車司機遭擄埋屍案，6日警方宣告破案。

為了激勵警察士氣，盧秀燕除頒發20萬元破案獎金給有功員警，並一一向在場的警察同仁握手致謝。她給予肯定並表示，這段時間台中市警察同仁表現可圈可點，成為真正人民保母，維護治安讓人民信任；農曆春節將屆，治安難度高，勉勵警察同仁繼續堅守崗位、維護治安。

(中時 )

男子見巡邏警恐慌引疑 起出克羅… 扶正不成毀了他 小3怒揭渣男副校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。