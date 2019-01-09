中市連破3重大刑案 盧秀燕頒20萬慰勉

2019年01月09日 19:07 中時 張妍溱

盧秀燕（右四）表示，這段時間台中市警察同仁表現可圈可點，成為真正人民保母，維護治安讓人民信任。（張妍溱攝）

台中市近來發生銀行搶案、槍殺鄰居、計程車司機遭殺害埋屍命案等重大刑案，在警方積極偵辦下，都在短時間內順利偵破，市長盧秀燕9日與副市長陳子敬，親赴台中市警察局，頒發20萬元破案獎金，慰勉辛苦的承辦員警，表達對台中市治安的重視。

盧秀燕表示，台中市為中部地區，最大、最熱鬧的城市，因地理位置四通八達，治安與交通複雜及困難度特別高，尤其在台中擔任維護治安的警察同仁，特別不容易；因此在這個城市，做好治安是最大的挑戰，所以特邀前台南市警察局長陳子敬擔任副市長。

鼓勵台中警方接連破獲3起重大社會刑案，包括去年12月24日台中機場旁巷弄槍擊命案，蔡姓凶嫌以行刑式槍擊殺鄰居，案發後10天，蔡嫌落網；1月4日沙鹿區元大銀行中山分行搶案，搶匪持刀搶走20多萬元，當天晚上7時多在西屯區某摩鐵被逮捕；51歲王姓計程車司機遭擄埋屍案，6日警方宣告破案。

為了激勵警察士氣，盧秀燕除頒發20萬元破案獎金給有功員警，並一一向在場的警察同仁握手致謝。她給予肯定並表示，這段時間台中市警察同仁表現可圈可點，成為真正人民保母，維護治安讓人民信任；農曆春節將屆，治安難度高，勉勵警察同仁繼續堅守崗位、維護治安。

(中時 )