花蓮》落選又判刑定讞 前奧運國手議員陳長明入監前夕病逝

2019年01月09日 19:15 中時 許家寧

入監前夕驚傳病危！本屆連任失利的花蓮縣前議員陳長明，8年前與施金樹等4人涉入LED採購案，遭判刑4年半定讞，原定明日發監執行，今傍晚傳出他落選後至國外散心，返台時卻身體不適昏迷，經送台北榮總急救1個多月，晚間家屬決定返回花蓮拔管。

今年63歲的陳長明為第一個參加奧運的太魯閣族人，1955年出生於萬榮鄉西林村，年輕時為國內知名的馬拉松選手，80年代曾創下國內紀錄保持人，29歲時代表我國參加美國洛杉磯奧運，選手退役後返回花蓮擔任教職，作育英才無數，之後代表國民黨當選兩屆萬榮鄉長、兩屆縣議員。

不過他卻在2011年捲入花蓮LED採購弊案，議會涉案者眾，陳繳回犯罪所得，從6年改判4年半，上月27日三審駁回定讞，花蓮地檢署日前對於施金樹、潘富民、陳長明及蘇正清等4人發出傳票，通知1月10日上午10時到署報到執行。

發監前夕，9日卻傳出陳長明病危，據了解，陳長明上月尋求三連霸失利，落選後和家人出國散心，返台時卻在飛機上昏迷，急送往台北榮民總醫院急救。花檢署指出，陳長明當時已臥病1個多月，檢方判斷應無法發監執行，若被告病重過世後，陳案將直接簽結。。

花檢署指出，同案的施金樹、潘富民及陳長明三人均以身體因素聲請延緩執行，檢方同意施金樹及潘富明延緩至1月25日，預計農曆年前執行，至於陳長明因重病，家屬決定回到花蓮後拔管，預計晚間將病逝家中。

(中時 )