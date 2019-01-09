扶正不成毀了他 小3怒揭渣男副校長不倫

2019年01月09日 19:13 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

江蘇淮陰師範學院一名文學院女畢業生王雪，向媒體揭發自己當了副校長李相銀，長達2年的情婦，不但為他懷孕、墮胎還吞藥自殺，舉報信中還附有李的裸照與對話截圖等，學校將舉報資料轉給了江蘇省紀委調查中。

女學生稱，李相銀的家人多次對她騷擾辱罵，造成她患上重度憂鬱症。據《新京報》報導，王雪是江蘇淮陰師範學院文學院2014級的學生，她在舉報信中說，李相銀作為該校副校長、文學院原院長，與其保持這種不正常關係長達兩年，在校期間導致她懷孕又流產。

王雪指控李相銀不但拒絕道歉，還讓家人對她侮辱、威脅與恐嚇。李在微信中說：「諮詢一下醫生藥流的時間與注意事項。」2017年5月20日，她接受了流產手術。流產術後一周，李就消失。6月13日，王雪被確診為重度抑鬱症患者，每晚都要吃藥才能睡覺。2018年3月5日，女學生吞下十幾顆安眠藥試圖自殺，被同學發現救回。

李的姊姊在王雪懷孕後，知道了兩人的關係。她表示「流產後，他姊姊打電話，請她不要再找她弟弟，說兩人不會有好下場。」蘋果報導，原本李與學生已經同意不再聯繫，想不到分開不久又復合，王雪要求李離婚，甚至發了一些照片給李的太太，但沒能成，她感嘆如果弟弟與弟媳順利離婚就沒這些事了。

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