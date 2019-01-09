「冷凍針」提供乳癌患者新選擇

乳房「定位冷凍針治療」以超細微針置入腫瘤中心，然後灌入低溫氬氣，讓組織快速地從人體37度冷凍到零下100多度以下，腫瘤由中心至周圍形成極低溫的「冰球」，凍死癌細胞。（張妍溱翻攝）

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台中市63歲劉姓婦人，摸到乳房疑似有硬塊，到醫院經乳房X光攝影及超音波檢查，確認第1期早期乳癌。劉婦因害怕開刀、又怕痛，原想放棄治療，經與醫師討論，答應進行乳癌的「定位冷凍針治療」，婦人術後傷口僅針孔大小，在恢復室稍作休息即離院回家。

長安醫院副院長、乳房外科吳嘉隆醫師表示，劉姓婦人左側乳房約1，7公分癌病變。因非常排斥開刀手術，一度想要放棄治療。有鑑於她腫瘤的病理屬於惡性度較低的管腔A型，臨床上屬於第1期的早期乳癌，建議她可以做進行「定位冷凍針治療」。

長安醫院副院長吳嘉隆醫師指出，劉姓婦人使用「定位冷凍針治療」，透過超細微針置入腫瘤中心，灌入低溫氬氣，將惡性細胞殺死殆盡。目前術後一個月恢復過程良好，相當開心、直呼幸運，後續仍需定期回診追蹤。

吳嘉隆說，乳房「定位冷凍針治療」以超細微針置入腫瘤中心，然後灌入低溫氬氣，讓組織快速地從人體37度冷凍到零下100多度以下，腫瘤由中心至周圍形成極低溫的「冰球」，經過2次「冷凍」及「解凍」回溫循環，每次10分鐘的過程，將惡性癌細胞殺死殆盡。

吳嘉隆指出，包括第0期、第1期乳癌患者、單一腫瘤小於2公分且無淋巴轉移的早期乳癌患者。在局部麻醉的情形下進行，對於年紀太大、心肺功能情況較差、以及無法接受全身麻醉的患者，可能較適合。

(中時 )

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