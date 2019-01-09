影》毒債未清男子遭拘禁凌虐 趁虛脫逃報警

示意圖非關本人。（達志影像/shutterstock提供）

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中時
（王揚傑翻攝）

32歲蔡姓男子因之前交易毒品，積欠沈姓、廖姓、林姓男子等人10萬餘元債款，上個月31日中午蔡男受林姓男子邀約，到新北市板橋區文聖街碰面，豈料，蔡男一到場即遭沈男等6人帶往某民宅拘禁，並輪番毆打，還遭施男持空氣槍朝頭部射擊，蔡男被拘禁3天後，趁看守人睡著時逃出，到醫院就醫時，由醫院通報警方，警方獲悉展開偵辦，目前已通知沈姓、廖姓、徐姓3人到案說明，另施姓、林姓、吳姓等3人警方正積極追緝中。

警方調查，蔡姓男子應友人林男邀約，於案發當日下午3時許，從萬華搭計程車到文聖國小，隨後步行到文聖街巷內某民宅，因先前蔡男與犯嫌等人有毒品交易債款10多萬元的糾紛，即遭到林男等6人圍毆，並持空氣槍朝頭部射擊3發鋼珠，隨後將蔡男禁錮在屋內。

拘禁期間蔡男不時遭到毆打，直到本月3日上午7時許，因看管蔡男的人睡著，蔡男才趁機逃出，逃到音樂公園由熱心民眾協助就醫，醫院發現蔡男頭皮卡著2顆鋼珠、牙齒斷裂，認為案情不單純，遂通報轄區海山警分局。

警方根據被害蔡男指述，已陸續傳喚沈姓、廖姓、徐姓3人到案說明，3嫌均否認動手。警方目前依殺人未遂、妨害自由、傷害、毒品罪嫌擴大偵辦，並持續查緝尚未到案的3嫌。

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(中時 )

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