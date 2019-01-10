帶著寵物住城堡 毛孩也有專屬床位浴缸

2019年01月10日 07:20 中時 張祈

寵物房提供毛小孩專用毛巾、小床、澡盆、吹風機、提籠及循環活水機等設備。（張祈攝）

花蓮最新開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」主打花蓮高端泡湯市場，全館建築以南歐城堡為風格，光是外觀就可以感受到滿滿的豪氣。（張祈攝）

花蓮最新開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」主打花蓮高端泡湯市場，全館建築以南歐城堡為風格，光是外觀就可以感受到滿滿的豪氣，其中酒店內也設有4間「寵物房」，毛小孩要住的床、泡澡的浴缸及奔跑的後院統統有，讓主子們可以與毛小孩來場高端的度假之旅。

瑞穗春天國際觀光酒店，看好花蓮觀光商機，斥資60億元、耗時7年，在瑞穗溫泉小鎮打造40棟建築、198個房間的莊園城堡飯店，飯店公關趙芝綺說，飯店與當地溫泉結合，除了每個房間都有溫泉水之外，也設有室內游泳池、戶外泡湯池等設備。

分設在親子別墅的寵物房分為溫馨家庭房及庭院家庭房，坪數為15至17坪，提供毛小孩專用毛巾、小床、澡盆、吹風機、提籠及循環活水機等設備，房內更提供寵物尿墊、撿便器、毛小孩罐頭等備品，提供中、小型貓狗與主人出遊的休閒環境。

趙芝綺說，因應飯店開幕優惠，訂價5萬2的親子寵物房即日起推出優惠價每晚1萬7至1萬9的價格（不含10％服務費），每天只提供4間房間，歡迎民眾帶著毛小孩一起來泡湯度假。

(中時 )