帶著寵物住城堡 毛孩也有專屬床位浴缸

寵物庭院家庭房房型17坪，設有寵物戶外屋、澡盆及草皮。（張祈攝）

友善列印
中時
寵物房提供毛小孩專用毛巾、小床、澡盆、吹風機、提籠及循環活水機等設備。（張祈攝）
花蓮最新開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」主打花蓮高端泡湯市場，全館建築以南歐城堡為風格，光是外觀就可以感受到滿滿的豪氣。（張祈攝）

花蓮最新開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」主打花蓮高端泡湯市場，全館建築以南歐城堡為風格，光是外觀就可以感受到滿滿的豪氣，其中酒店內也設有4間「寵物房」，毛小孩要住的床、泡澡的浴缸及奔跑的後院統統有，讓主子們可以與毛小孩來場高端的度假之旅。

瑞穗春天國際觀光酒店，看好花蓮觀光商機，斥資60億元、耗時7年，在瑞穗溫泉小鎮打造40棟建築、198個房間的莊園城堡飯店，飯店公關趙芝綺說，飯店與當地溫泉結合，除了每個房間都有溫泉水之外，也設有室內游泳池、戶外泡湯池等設備。

分設在親子別墅的寵物房分為溫馨家庭房及庭院家庭房，坪數為15至17坪，提供毛小孩專用毛巾、小床、澡盆、吹風機、提籠及循環活水機等設備，房內更提供寵物尿墊、撿便器、毛小孩罐頭等備品，提供中、小型貓狗與主人出遊的休閒環境。

趙芝綺說，因應飯店開幕優惠，訂價5萬2的親子寵物房即日起推出優惠價每晚1萬7至1萬9的價格（不含10％服務費），每天只提供4間房間，歡迎民眾帶著毛小孩一起來泡湯度假。

(中時 )

「冷凍針」提供乳癌患者新選擇 生態保育教育中心推家庭體驗日刺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。