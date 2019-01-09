演練逼真 歹徒持槍闖銀行竹南警荷槍實彈逮人

2019年01月09日 19:41 中時 巫靜婷

苗栗縣竹南警分局偵查隊2名員警化身歹徒，持槍搶銀行。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南警分局9日於第一銀行竹南分行執行防搶演練，場面逼真，目睹民眾無不驚呆。（巫靜婷翻攝）

年關將至，苗栗縣竹南警分局9日16時於第一銀行竹南分行執行防搶演練，2名員警扮演雙煞結夥搶銀行，場面太逼真，現場聚集不少民眾圍觀，驚呼「夭壽喔，系金A嗎？」，歹徒隨後持槍闖銀行，警方逮人過程宛如電影情節。

演練現場由偵查隊2名員警飾演歹徒，持槍闖入銀行，一進門就先開槍威嚇行員，搶得大筆現金後逃逸，機警行員遇搶案發生後，立即按下警報器，尖銳的鈴聲響徹雲霄，不僅使歹徒聞聲逃逸，更驚動附近居民出門查看，目瞪口呆直呼「太逼真了吧，還以為真的被搶」。

另名行員趁機撥打110報案，警方接獲報案趕赴現場攔截、圍捕歹徒，利用蒐證、過濾、訪查、路口車輛辨識系統及發揮團隊精神，終將歹徒緝拿歸案，獲得現場民眾熱烈掌聲。

警方表示，春節前後，針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴大額現金匯流處所，將24小時派員加強巡邏，防搶、防竊列入治安維護重點，以防範類似事件發生。

警方呼籲，如欲提領大量現金，可先行告知金融機構或請行員代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被行搶的機會，另加強關注可疑提款、轉帳，以遏止詐騙集團利用年節金錢流動頻繁時機詐騙，化解無辜受騙機會。

(中時 )