《大時代》「孫如貞」天天哭 陳妍安吃足苦頭

陳妍安飾演的孫如貞愛恨分明。（民視提供）

友善列印
中時
陳妍安、江俊翰飾演夫妻火花多。（民視提供）

陳妍安在民視八點檔《大時代》中，飾演愛恨分明的「孫如貞」，跟江俊翰飾演的「林復生」有愛恨糾葛，陳妍安說這部戲是她出道以來，哭戲最多、最傷心傷情、情緒戲超重的角色，卻也是她所有演出作品中，最讓她「走心」、最「入戲」的角色，因為劇本太虐心，常常在讀劇本時就哭不停，甚至自己也會偷生氣，討厭孫如貞，希望她可以不要那麼傻。

陳妍安說，她面對每一顆鏡頭時都必須全力把自己掏空，甚至榨乾眼淚，常常在5秒內轉換心情，感覺就好像上完一場瑜珈課一樣，十分耗費體力。但現在她也學習到要快速修復自己的情緒，趕緊為下一場重頭戲而準備。

陳妍安在《大時代》將愛恨分明的孫如貞演得活靈活現，她說很感謝觀眾看到她對角色詮釋的用心，更感謝當初選角的製作人還有編劇，把這一段的感情戲寫得如此動人，這一次挑戰高難度的角色，讓她深刻難忘，更感謝搭檔對手戲的江俊翰還有江祖平、Gino等演員，在片場互相丟球衝撞出驚喜火花，演起來特別過癮。

陳妍安感性地說，演出情緒很重的角色，是自己跟角色的共存時刻，也是艱難時刻，所有陪伴孫如貞經歷過的情感，身為演員的她而言，必定也留下深刻的情感，也希望觀眾如果有跟孫如貞一樣在感情上遇到挫折痛苦的人，也能早日找回屬於自己的笑容。

(中時 )

連晨翔生日在國道驚險爆胎！正能… 梵克雅寶動物胸針萌指數爆表 王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。