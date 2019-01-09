《大時代》「孫如貞」天天哭 陳妍安吃足苦頭

2019年01月09日 19:34 中時 林淑娟

陳妍安、江俊翰飾演夫妻火花多。（民視提供）

陳妍安在民視八點檔《大時代》中，飾演愛恨分明的「孫如貞」，跟江俊翰飾演的「林復生」有愛恨糾葛，陳妍安說這部戲是她出道以來，哭戲最多、最傷心傷情、情緒戲超重的角色，卻也是她所有演出作品中，最讓她「走心」、最「入戲」的角色，因為劇本太虐心，常常在讀劇本時就哭不停，甚至自己也會偷生氣，討厭孫如貞，希望她可以不要那麼傻。

陳妍安說，她面對每一顆鏡頭時都必須全力把自己掏空，甚至榨乾眼淚，常常在5秒內轉換心情，感覺就好像上完一場瑜珈課一樣，十分耗費體力。但現在她也學習到要快速修復自己的情緒，趕緊為下一場重頭戲而準備。

陳妍安在《大時代》將愛恨分明的孫如貞演得活靈活現，她說很感謝觀眾看到她對角色詮釋的用心，更感謝當初選角的製作人還有編劇，把這一段的感情戲寫得如此動人，這一次挑戰高難度的角色，讓她深刻難忘，更感謝搭檔對手戲的江俊翰還有江祖平、Gino等演員，在片場互相丟球衝撞出驚喜火花，演起來特別過癮。

陳妍安感性地說，演出情緒很重的角色，是自己跟角色的共存時刻，也是艱難時刻，所有陪伴孫如貞經歷過的情感，身為演員的她而言，必定也留下深刻的情感，也希望觀眾如果有跟孫如貞一樣在感情上遇到挫折痛苦的人，也能早日找回屬於自己的笑容。

(中時 )