吳敦義：一中各表的九二共識應以雙贏互利為最重要的目標

2019年01月09日 19:40 旺報 呂佳蓉

國民黨主席吳敦義今日邀請15位黨籍縣市首長出席第二十屆中常會第58次會議，並與縣市首長們在會前共同研議兩岸政策，以及未來在一中各表的九二共識基礎上，維持兩岸雙方和平穩定發展的方法，而雙贏互利會是最重要的目標。

吳敦義表示，針對近期一中各表的九二共識出現了兩方說法。一為大陸國家主席習近平，提及對於一國兩制未來的期待，吳敦義回應表示習近平所提一國兩制與九二共識完全不相干。另一為蔡英文總統不承認且否認九二共識的存在，吳敦義表示蔡英文所言是完全不正確的事情。

吳敦義重申一中各表的九二共識，是從1992年經由雙方政府委託財團法人海基會、海協會所產生，此份雙方換文結果直接影響了馬習會的成功，更有了日後的ECFA，以及奠基於ECFA，相關的紡織、石化、機械等項目皆列入早收清單，使得雙方在國家經濟上有了雙贏互惠，因此一中各表的九二共識對於兩岸和平是非常重要的基礎。然而，根據報上刊載習近平總書記表述之九二共識，與原九二共識完全無關，習總書記所提的探索兩制的台灣方案，也非九二共識內涵，並且一國兩制甚難獲得台灣多數民意支持。

吳主席強調，「兩岸同屬中華民族，語文相通，文化同脈，目前處於分治狀態，已各自發展出不同的社會制度與生活方式，且各具中華文化特色，彼此相互尊重。」因此主席期待兩岸能夠重視制度上的競爭，以最佳福國利民的方式增進兩岸人民福祉；期待中華民國能在民主自由的基礎上繁榮富庶；期待蔡英文總統重新對九二共識、一中各表有一個正確的認識，切莫遺忘她擔任陸委會主委時，於立法院正式答覆的事實，應有說實話的正確認知，不要有威嚇縣市首長的發言。

(旺報 )