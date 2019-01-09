梵克雅寶動物胸針萌指數爆表 王思偉化身森林仙子靈動之美

珠寶，不僅只有奢華一種風貌，融入趣味和童心，更能搏得美人一笑。梵克雅寶（VanCleef＆Arpels）今年新登場的TheLuckyAnimals幸運動物胸針，以各色寶石打造松鼠、蜂鳥、小狗、兔子等可愛動物，由「仙女系名模」王思偉展演詮釋，猶如森林仙子和動物，更添靈動之美。
梵克雅寶的動物胸針最早可追溯自1954年的「LaBoutique」動物系列，其中一只LionEbouriffe黃K金鬃毛獅子胸針和名為ChatMalicieux貶眼小貓最具代表性，由於工藝精巧，兼具品味和趣味，不僅廣受歡迎，且被當作藝術品收藏，迄今仍在各大拍賣會上屢創新高價，成為品牌的經典。
2016年，梵克雅寶推出「L’ArchedeNoeraconteeparVanCleef＆Arpels」高級珠寶系列，以諾亞方舟的故事詮釋成雙成對的動物珠寶胸針，廣受歡迎。2019年一開春，梵克雅寶再度推出TheLuckyAnimals系列胸針，延續品牌向大自然擷取創作靈感的傳統，總共有九款栩栩如生的可愛動物胸針，以生動優雅的姿態，散發愉悅溫馨的魅力。
梵克雅寶擅用各種天然寶石的紋理和特色，為動物胸針注入生命，例如透過珍珠母貝的鮮活光影打造刺蝟圓滾滾的身驅，或以虎眼石的天然紋理完美詮釋獅子、松鼠和小兔子的皮毛光澤，再巧妙添上立體浮凸的喙嘴、口鼻、鬍鬚、鬃毛等精密細節，勾勒每隻動物的獨特個性，萌指數破表，十分可愛。
被業界譽為「仙女系名模」的王思偉，出道以來從不傳緋聞、行事低調且神秘，佩戴梵克雅寶TheLuckyAnimals胸針，可愛的獅子、蜂鳥、刺蝟、松鼠在她的領口飛奔跳躍，鮮活靈動，其中一只獅子胸針複刻自60年代梵克雅寶「LaBoutique」動物系列的LionEbouriffe黃K金鬃毛獅子胸針，表情模樣十分俏皮討喜，藉此向品牌經典致敬。
(中時 )