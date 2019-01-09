梵克雅寶動物胸針萌指數爆表 王思偉化身森林仙子靈動之美

梵克雅寶（VanCleef＆Arpels）動物胸針工藝精巧，不僅廣受歡迎，且被當作藝術品來收藏。（JOJPHOTO攝，Valentino／服裝提供，伊林名模／王思偉）

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梵克雅寶（VanCleef＆Arpels）TheLuckyAnimals動物胸針，松鼠、刺蝟等可愛動物躍上領口，十分鮮活靈動。（JOJPHOTO攝，Valentino／服裝提供，伊林名模／王思偉）
梵克雅寶（VanCleef＆Arpels）TheLuckyAnimals動物胸針，松鼠、刺蝟等可愛動物躍上領口，十分鮮活靈動。（JOJPHOTO攝，Valentino／服裝提供，伊林名模／王思偉）
梵克雅寶獅子胸針，18K金鑲嵌虎眼石與縞瑪瑙，約20萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶刺蝟胸針，18K金鑲嵌灰色珍珠母貝、虎眼石與縞瑪瑙，18萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶貓咪胸針，18K金鑲嵌縞瑪瑙與虎眼石，18萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶小狗胸針，18K金鑲嵌白色珍珠母貝與縞瑪瑙，約20萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶貓頭鷹胸針，18K金鑲嵌白色與灰色珍珠母貝、縞瑪瑙，20萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶兔子胸針，玫瑰金鑲嵌虎眼石、白色珍珠母貝與縞瑪瑙，18萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶松鼠胸針，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、虎眼石與縞瑪瑙，20萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶鴿子胸針，玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝與縞瑪瑙，18萬3000元。（VanCleef＆Arpels提供）
梵克雅寶蜂鳥胸針，18K金鑲嵌青金石、孔雀石與縞瑪瑙，22萬2000元。（VanCleef＆Arpels提供）

珠寶，不僅只有奢華一種風貌，融入趣味和童心，更能搏得美人一笑。梵克雅寶（VanCleef＆Arpels）今年新登場的TheLuckyAnimals幸運動物胸針，以各色寶石打造松鼠、蜂鳥、小狗、兔子等可愛動物，由「仙女系名模」王思偉展演詮釋，猶如森林仙子和動物，更添靈動之美。

梵克雅寶的動物胸針最早可追溯自1954年的「LaBoutique」動物系列，其中一只LionEbouriffe黃K金鬃毛獅子胸針和名為ChatMalicieux貶眼小貓最具代表性，由於工藝精巧，兼具品味和趣味，不僅廣受歡迎，且被當作藝術品收藏，迄今仍在各大拍賣會上屢創新高價，成為品牌的經典。

2016年，梵克雅寶推出「L’ArchedeNoeraconteeparVanCleef＆Arpels」高級珠寶系列，以諾亞方舟的故事詮釋成雙成對的動物珠寶胸針，廣受歡迎。2019年一開春，梵克雅寶再度推出TheLuckyAnimals系列胸針，延續品牌向大自然擷取創作靈感的傳統，總共有九款栩栩如生的可愛動物胸針，以生動優雅的姿態，散發愉悅溫馨的魅力。

梵克雅寶擅用各種天然寶石的紋理和特色，為動物胸針注入生命，例如透過珍珠母貝的鮮活光影打造刺蝟圓滾滾的身驅，或以虎眼石的天然紋理完美詮釋獅子、松鼠和小兔子的皮毛光澤，再巧妙添上立體浮凸的喙嘴、口鼻、鬍鬚、鬃毛等精密細節，勾勒每隻動物的獨特個性，萌指數破表，十分可愛。

被業界譽為「仙女系名模」的王思偉，出道以來從不傳緋聞、行事低調且神秘，佩戴梵克雅寶TheLuckyAnimals胸針，可愛的獅子、蜂鳥、刺蝟、松鼠在她的領口飛奔跳躍，鮮活靈動，其中一只獅子胸針複刻自60年代梵克雅寶「LaBoutique」動物系列的LionEbouriffe黃K金鬃毛獅子胸針，表情模樣十分俏皮討喜，藉此向品牌經典致敬。

(中時 )

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