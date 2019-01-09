邊緣人？手機收不到災害通知 這5個原因害的

2019年01月09日 19:57 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

今天(9日)下午四點，五大業者同步發送災害警訊，若有民眾沒有收到訊息，不代表是邊緣人，可能的原因有五個：正在用3G上網、開啟飛航模式、設定拒收、手機韌體沒更新。

災防告警訊息是行政院與4G業者合作建置，以廣播方式傳送，幾秒內特定區域內所有4G用戶持有支援PWS的手機即可收到災防業務主管機關發布的告警訊息，例如大雷雨即時訊息、地震即時警報、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒等。

根據中央社報導，台灣電信產業發展協會說，沒有收到災害警訊有五個可能的原因。第一，訊息發送時，用戶正在語音通話中。第二，訊息發送時，用戶正在使用3G網路上網，包括APP背景資料傳輸也屬於上網。第三，手機開啟飛航模式。第四，手機有特別設定拒收「警訊通知」、「緊急警報」或「測試用訊息」。第五，手機未更新韌體，不具備完整接收災防告警訊息的功能。

一般狀況下，4G手機連接到4G和3G網路時都可以接收，如果是3G用戶持用4G手機在3G網路下也可接收。但如果手機開啟飛航模式、未插入SIM卡或無基地台訊號，則無法接收災防告警訊息。

台灣電信產業發展協會進一步說明，是否可接收災防告警訊息主要關鍵是所持用的手機，如果所持的是2016年3月1日以後取得型式認證的4G手機，基本上已具備接收災防告警訊息的功能；如果是2016年3月1日前取得型式認證的手機，則需參考國家通訊傳播委員會（NCC）網站確認該手機是否提供升版服務，如有提供升版服務，則升版後可提供接收災防告警訊息的功能。至於自己手機是否有支援災害警訊功能，也可以上NCC官網查詢。

(中時電子報)