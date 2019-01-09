飾演70年代瑞典巨星 男主角「像在洗衣機待一年」

亞當帕森飾演七零年代瑞典巨星。（本萃電影提供）

友善列印
中時

電影《搖滾男孩狂想曲》講述瑞典少年泰德如何在哥哥肯尼斯的幫助和支持下，用音樂天份征服大小舞台與萬千少女心，一下就成為家喻戶曉的大明星。男主角亞當帕森卻在首映會中提到：「感覺就像我在一台滾筒式洗衣機裡待了整整一年」。

他向記者坦承這部電影的拍攝是一項非常艱鉅的工作，特別是在詮釋泰德（TedGardestad）的一生與心理狀態上，在身心上都很像洗衣機裡不停的打滾。雖說如此，他也同樣認為這部電影是自己做過的最有趣的事情之一。

在自己的演出裡加上了天真、孩子氣的魅力，卻又帶著令人憐惜的脆弱，演而優則唱的亞當帕森受到許多觀眾和影評的讚賞。對於自己所演出的這位七零年代瑞典巨星，亞當不諱言的認為泰德的精神問題對於演出是有些負擔的，但他也不擔心。「對我來說，創造力和瘋狂只是同一枚硬幣的兩面。生活本就是由光明和黑暗組成，所有藝術家都在脆弱的繩索上保持平衡，我並不怕它。」

這次與金獎提名導演漢斯霍姆的二次合作讓亞當覺得自己相當幸運。兩人曾在2010年合作由瑞典知名藥頭的故事所改編而成的電影《藍天之下》（BehindBlueSkies），當時也讓亞當成功打開知名度；而2015年的《明天別再來敲門》（AManCalledOve）更是把導演的聲望推到新高。有著這些豐富經驗讓漢斯知道該如何去鼓舞演員們，對於很多事情都抱持開放心態讓亞當在表演時可以很放鬆的去探索關於泰德的一切。漢斯也都非常確切地知道他想要的是什麼，「如果我在餘生中不得不和他一起工作，我將是一個幸運的演員。」

他們也了解音樂之於泰德有著密不可分的關係。除了請來泰德的哥哥和長期合作的製作人來擔任顧問外，身為樂團主唱的亞當也親自獻聲了音樂原聲帶中的每一首歌曲。他為這部電影感到非常自豪，並也希望如果天上的泰德知道他的演出會以他為榮。電影將於1月18日在台上映。

(中時 )

李沛旭倒吊做瑜伽當「天鳥哥」練… 昔談日人槓周玉蔻 謝震武憶隔天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。