飾演70年代瑞典巨星 男主角「像在洗衣機待一年」

2019年01月09日 20:24 中時 潘鈺楨

電影《搖滾男孩狂想曲》講述瑞典少年泰德如何在哥哥肯尼斯的幫助和支持下，用音樂天份征服大小舞台與萬千少女心，一下就成為家喻戶曉的大明星。男主角亞當帕森卻在首映會中提到：「感覺就像我在一台滾筒式洗衣機裡待了整整一年」。

他向記者坦承這部電影的拍攝是一項非常艱鉅的工作，特別是在詮釋泰德（TedGardestad）的一生與心理狀態上，在身心上都很像洗衣機裡不停的打滾。雖說如此，他也同樣認為這部電影是自己做過的最有趣的事情之一。

在自己的演出裡加上了天真、孩子氣的魅力，卻又帶著令人憐惜的脆弱，演而優則唱的亞當帕森受到許多觀眾和影評的讚賞。對於自己所演出的這位七零年代瑞典巨星，亞當不諱言的認為泰德的精神問題對於演出是有些負擔的，但他也不擔心。「對我來說，創造力和瘋狂只是同一枚硬幣的兩面。生活本就是由光明和黑暗組成，所有藝術家都在脆弱的繩索上保持平衡，我並不怕它。」

這次與金獎提名導演漢斯霍姆的二次合作讓亞當覺得自己相當幸運。兩人曾在2010年合作由瑞典知名藥頭的故事所改編而成的電影《藍天之下》（BehindBlueSkies），當時也讓亞當成功打開知名度；而2015年的《明天別再來敲門》（AManCalledOve）更是把導演的聲望推到新高。有著這些豐富經驗讓漢斯知道該如何去鼓舞演員們，對於很多事情都抱持開放心態讓亞當在表演時可以很放鬆的去探索關於泰德的一切。漢斯也都非常確切地知道他想要的是什麼，「如果我在餘生中不得不和他一起工作，我將是一個幸運的演員。」

他們也了解音樂之於泰德有著密不可分的關係。除了請來泰德的哥哥和長期合作的製作人來擔任顧問外，身為樂團主唱的亞當也親自獻聲了音樂原聲帶中的每一首歌曲。他為這部電影感到非常自豪，並也希望如果天上的泰德知道他的演出會以他為榮。電影將於1月18日在台上映。

(中時 )