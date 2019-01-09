世新社發所畢業率僅15％ 校方坦言必然停招

2019年01月09日 20:57 旺報 李侑珊

世新大學社會發展研究所確定將在109學年度停招，日前引發學生大舉抗議，校方今(9)日表示，社發所辦學情形呈「三低一高一長」，即註冊率低、畢業率低、在學率低、退學率高、修業時間長，並且近5年畢業情形不佳，101-105學年度註冊人數39人，畢業6人，畢業率15.38％，辦學績效不慎理想，意即停招為必然之路。

針對社發所停招，在校內聚集大批學生抗議，世新大學校長吳永乾表示，回憶校務會議當日情境，學生在當時堵住會議大門，根本無法走出會議室，甚至在會議開完後，學生還控制電梯，場面相當混亂，會後迄今，教育部更接到許多檢舉通知，另外有2名立委打電話向他施壓。

至於社發所為何停招，世新大學今日再度說明，指出該所106學年度和107學年度，皆各只有6位新生註冊，註冊率均只達50％，學生休退學率為全校碩士班平均値兩倍以上，辦學績效不甚理想，並且就最近4年學生畢業狀況，更無任何人畢業，如以善盡社會責任觀點看，校方認為，社發所教師亦未能善盡此責任。

世新大學還提到，校方3年前即鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，面對險峻的招生環境，以及少子化衝擊，決議於109學年度停招社發所。

世新大學研發長蕭湘文表示，對於社發所停招，校方也將施行配套措施，除了會做到保障教師權益，說明及調查專任教師之安置意願，並依意願啟動各別程序，包含轉任相關系所、轉任職員、校外轉職輔導、退休、資遣之校內、校外所需辦理程序及事宜，也會維護學生權益，必修課及選修課都會安排修完，位論文未完成者，仍依學生原選擇之論文指導教授，協助持續指導論文至畢業。

(旺報 )