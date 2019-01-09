昔談日人槓周玉蔻 謝震武憶隔天見她第一句話....

2019年01月09日 20:35 中時電子報 蔡曉婷

謝震武說爆出怒槓新聞後，隔天還是邀周玉蔻上節目。（圖／中時資料照片）

主持人謝震武先前在節目中因討論日人踢慰安婦肖像風波，與媒體人周玉蔻槓上，周玉蔻批：「今天連主持人我都不贊成」，謝震武反問自己只是重複蔣萬安的發言，反擊：「日本人來我的土地做了一些動作，我要捏著大腿不說話嗎？」今(9日)謝震武出席活動，回憶當時隔天仍邀周玉蔻上節目，虧對方：「你看吧，弄成這樣」。

去年9月日人藤井實彥作勢踹踢台南慰安婦銅像引發爭議，謝震武在節目《新聞面對面》討論此話題，卻意外與周玉蔻鬧出唇槍舌戰，場面尷尬，周玉蔻先是表示：「為什麼要這麼情感性的...我今天連主持人我都不贊成」，謝震武聽聞此先是傻眼，接著回應話是蔣萬安說的，自己只是重複罷了。

謝震武進一步說：「我沒有要去反日」，周玉蔻回：「對，這個氛圍，你給我的感覺，繼續討論下去好像要反日一樣」，使謝震武激動嗆：「日本人來我的土地做了一些動作，我要捏著大腿不說話嗎？為什麼你講就沒有反日情緒，我講就會有反日情緒」，周玉蔻稱：「因為你是優秀的主持人啊」，認為謝震武用詞超過平常主持的態度，現場氣氛凍結，使國民黨議員鍾小平只好跳出緩頰。

據《聯合新聞網》報導，謝震武今出席新節目記者會，談及此事笑笑說並未因此與周玉蔻有心結，隔天還是找她上節目當班底，「我就跟她說，你看吧，弄成這樣」，沒受鋪天蓋地的怒槓新聞影響，或將對方視為拒絕往來戶，「彼此一笑就沒事了」。

(中時電子報)