政院發386億元紅利 節能省水馬桶、洗衣機補助卻暫緩

2019年01月09日 21:11 中時 張理國

行政院會明天將通過國發會提報的「因應2019總體經濟變動政策規劃」，據了解在擴大內需部分，原先水利署提報節能省水馬桶及洗衣機所需5億元，因找不到適當財源，已決定暫緩。

蔡政府打算大方分享386億元經濟成長紅利，但民眾切身需要節能省水補助商品補助區區5億元，卻因為經費無著將宣告暫緩。據了解，經濟部次長龔明鑫坦承，有關節能省水馬桶、洗衣機的補助，因為找不到適當的財源必需暫緩，政院明天通過的擴大內需方案，並未列入這項補助。

對於節能省水馬桶及洗衣機部分，2015年10月在馬政府時期，前行政院長毛治國提出的「消費提振措施」中，曾編列5億元，到2016年1月時還剩下3成左右，當時因節能家電動用到第二預備金，曾遭綠營質疑，蔡政府還未上任，救命錢恐被花光。

而這次由水利署提報節能省水馬桶及洗衣機部分，同樣所需經費為5億元，卻改由水資源作業基金撥補，但因水資源作業基金呈現赤字，高達11億元之多，經濟部又找不到適當財源，跨部會討論後決定暫緩補助。

不過，政院明天通過的「因應2019總體經濟變動政策規劃」，對於民眾購買電動汽機車仍享免徵貨物稅，購買電動機車同樣享有補助，一、二期柴油大貨車汰舊換新，新車還是可減徵5萬元貨物稅。

(中時 )