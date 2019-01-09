新戰術！美驅逐艦測試以超高速炮彈轟擊巡航導彈

2019年01月09日 20:43 中時電子報 盧伯華

從電磁軌道炮彈概念發展而來的超高速炮彈

美國海軍學會新聞網(USNI News)引述熟悉情況官員的話表示，美國海軍神盾驅逐艦杜威號(USS Dewey)，在去年中「環太平洋軍演」(RIMPAC)期間，曾進行新型「超高速炮彈」(Hyper Velocity Projectiles, HVP)防禦系統測試，總共試射了20枚超高速炮彈。不過，五角大廈與美國海軍官方都拒絕證實此一試驗。

報導稱，試驗是在2018年夏天環太平洋聯合軍事演習時期進行，試驗的目的是為證明可以在現有使用40多年的艦炮，改用價格相對較低廉的武器，進行攔截巡航導彈和大型無人機的任務。

報導說，目前美國海軍一般都使用不同類型導彈來對抗巡航導彈，美國戰略與預算分析中心工作人員克拉克(Brian Clark)表示，導彈攔截手段很有效，但價格很昂貴。

為適應不同武器所開發的不同型式超高速炮彈概念圖，由上至下分別為5英吋艦炮、155榴彈炮、電磁軌道炮。（圖／BAE系統公司）

克拉克指出，以在中東可能遇到的威脅為例，巡航導彈與大型無人機的造價不高，擊落它們也不是難事。但要使用造價200萬美元的改良型海麻雀導彈(ESSM)或造價100萬美元的海拉姆(RAM)防空導彈來攔截巡航導彈，就顯得過於昂貴，而超高速炮彈最早是為電磁軌道炮而研製，目前最貴的超高速炮彈的價格也只有約7.5-10萬美元之譜。

美國防部戰略能力辦公室官員曾指出，超高速炮彈沒有導彈那麼精準，但就算命中率僅有10%，在發射22枚後擊毀目標的機率也超過90%。相較於動輒2至3百萬美元的導彈，用發射多 枚超高速炮彈構築的防禦線仍是極佳的選項。

此外，克拉克強調，艦炮發射超高速炮彈還有個最大的好處是射速很快，大約每分鐘可以射出15發，與地面火炮的射速相當。如果考慮到它可能執行與海麻雀導彈或海拉姆導彈的功能，超高速砲彈的價格就顯得極為低廉。

該報導稱，美軍同時也研究在陸軍和海軍陸戰隊的155 mm火炮上使用相同系統，甚至較新的朱瓦特級驅逐艦155艦炮也可能進行高速炮彈測試。

美國軍方單位對此事都保持緘默。當媒體向美國國防部海軍研究室詢問此次測試狀況時，獲得的答覆是「沒有可以提供的訊息」，向超高速炮彈製造商BAE公司詢時時，得到答覆是「這應該去問美國海軍」。

(中時電子報)