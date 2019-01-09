獲提名參選台南立委補選 郭國文：全力以赴贏得勝選

2019年01月09日 20:57 中時 李其樺

民進黨中執會9日宣佈徵召郭國文參選台南第二選區的立委補選，郭國文表示，將全力以赴贏得勝選，對於競爭對手陳筱諭宣布退出民進黨並參選到底，郭國文表示感到惋惜，希望可以挽回。

郭國文表示，2018九合一選舉民進黨失利，此次的立委補選是黨最困難的時候，也是最關鍵的轉機，他必定挺身而出，不只為了民進黨「清廉勤政愛鄉土」的創黨精神，以及整個黨未來的發展，更為了台灣本土政權的延續與台南市政的發展。

郭國文指出，大陸不斷打壓台灣主權，企圖以香港模式讓台灣人民接受一國兩制的荒謬論調時，台南的立委補選更成為大陸與國民黨急欲突破的民主缺口，為此將勢必佈下重兵重陣，所以勢必要守住台南這一席，守住台灣的民主發展，讓民進黨的價值與執政成績，再次獲得人民信任，也讓國會能多一個像他這種堅持台灣民主價值的中生代，穩健台南的發展與國家安全。

郭國文表示，年輕有活力的陳筱諭同志是優秀人才，假以時日也是民進黨公職及民意代表的人選。對於陳筱諭今天宣布退出民進黨，並聲明立委補選不會缺席，郭表示惋惜，並希望可以挽回。

郭國文表示，謝龍介是國民黨資深的議員，過去雙方常因市政規畫與對民主價值多有爭辯。此刻在大陸領導人習近平不斷以一國兩制打壓台灣時，很遺憾謝龍介卻到大陸與共產黨相呼應，沒有顧到台灣人的整體利益。雖然此時謝龍介議員還正式宣布參選，未來若真登記參選時，也期盼與謝龍介來場君子之爭。

(中時 )