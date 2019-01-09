5萬輸2萬！2018手機相機排行榜出爐 蘋果XS Max敗給它

DxOMark公布2018手機排行榜，華為的P20 Pro擊敗售價近兩倍的蘋果XS Max，勇奪冠軍寶座 (圖／本報資料照、黃慧雯攝)

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此次評比一共有八隻手機總分破百，包括了華為P20與P20 Pro、三星Note 9、蘋果XS Max、小米Mi MIX 3、hTC U12+與Google Pixel 3 (圖／翻攝自DxOMark)
拍照部分P20 Pro以114分力壓群雄奪冠 (圖／翻攝自DxOMark)
錄影部分P20 Pro與Google Pixel 3並列冠軍 (圖／翻攝自DxOMark)
綜合評比P20 Pro擊敗售價近2倍的蘋果XS Max奪冠 (圖／翻攝自DxOMark)

知名相機、鏡頭評測網站DxOMark近日公布了2018年手機排行榜，其中華為的P20 Pro以總分109分擊敗了售價最貴的iPhone XS Max，勇奪冠軍寶座。

根據DxOMark排名可以看到，2018年手機中，一共僅有8隻手機分數破百，依序排列分別是冠軍P20 Pro、亞軍蘋果XS Max、季軍三星Note 9、hTC U12+與小米Mi MIX 3，六至八名則是華為P20、蘋果XR與Google Pixel 3；三星S9+與小米米8則是並列第九名，以一分之差未能擠身百分族群。

其中拍照評比部分，P20 Pro以114分超高分奪冠，擊敗了第二名110分的蘋果XS Max，第三名則是小米的Mi MIX 3，再來是華為的P20，與三星Note9並列第四名，hTC U12+以一分之差排名第六。

錄影部分，則是P20 Pro與Google自行出產的Pixel 3並列第一名，第三名則是蘋果雙雄XS Max與XR，第五名則是hTC U12+，華為P20與三星Note9則是再度打平，並列第六名。

從榜單中可以看出，華為的P20 Pro可說是當今最強大的攝錄手機，拍照部分獨霸榜單，錄影部分也與Pixel 3並列第一，因此以總分109分登上寶座，擊敗了售價將近2倍的蘋果XS Max，如今P20 Pro售價也從發布時的26990降至20000元左右，更可以說是便宜又大碗。

DxoMark表示，此次評比手機高達31款，入門與中階機型皆有入榜PK，其中前幾名都由2018年出產手機包辦，從榜單中也可以發現，多鏡頭配置已經越來越常規化，將會是未來手機的主流，其中Nokia 9更是遭爆料，將會採用「蓮子五鏡頭」，對市場發起衝擊。

(中時電子報)

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