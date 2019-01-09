國民黨想贏2020大選 胡幼偉：吳朱王三人應該這樣配

吳敦義、朱立倫被視為國民黨角逐2020年總統大選的熱門人選。(中時資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨內四大天王「吳敦義、朱立倫、馬英九、王金平」被視為最有可能角逐2020年總統大選的人選，但黨內初選廝殺聲已起，讓關心國民黨的前馬英九政府行政院發言人胡幼偉提出建言：「吳配王選總統，選上，就請朱當行政院長，國家朝內閣制方向運作」，化解內鬪危機。

胡幼偉在臉書指出，國民黨的馬王吳朱四公，在政界甚至民間，的確各有支持者。但馬已經做過8年總統，不適合再出來選總統；其他三公，2015年時，千呼萬喚、死叫爛叫，都不敢戰蔡英文，現在看老蔡垮了、民進黨衰了，就都想撿便宜出來當總統了，大家看在眼裡、記在心裡，.....所以，吳王朱只要相爭，大家議論起來，絕對逃不掉酸言酸語。

胡幼偉並指出，朱立倫若有大才，應該把他擺在行政院才對，實際領導各部會，大幹一場；如果，朱是當總統，將跟他任命的行政院長之間，一定會鬥得更慘烈！

所以，胡幼偉認為，為國為民，最好的安排，是有一個大老級的、太平紳士型的、不管事的總統，配上一個年富力強、很有才幹的行政院長，這樣中央政府才能順暢運作。

胡幼偉建議，吳王朱若能從總統大位的競爭者變成合作者，三人開個聯合記者會宣佈，組成一個團隊，吳配王選總統，選上，就請朱當行政院長，國家朝內閣制方向運作，吳王只負責研究兩岸、國防及外交問題，其他所有內政，都由朱全權領導，向立法院負責。三人由相爭變合作，那國民黨在2020就很有機會勝選了。

(中時電子報)

胡幼偉臉書
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