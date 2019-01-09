若武統 陸中將：台獨分子將是必懲戰犯

中共解放軍軍事科學院原副院長何雷中將。(取自環球網)

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旺報

針對中共總書記習近平對台講話，中共解放軍軍事科學院原副院長何雷中將9日表示，台獨分子「有賊心有賊膽，但沒有賊能力，沒有賊手段」，他還稱，若大陸迫不得已使用武力解決台灣問題，將會類似1949年中共建政時，將國民黨反動派列為戰犯般，極少數的台獨分子也將會是「必懲戰犯」。

大陸國務院新聞辦公室9日舉行吹風會，解放軍軍事科學院原副院長何雷中將在會上指出，只有全面理解習總書記的兩句話，才能正確認識大陸對台政策的基本方針，而不會片面解讀。

他指出，一句是：我們將以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景；另一句是，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

針對少數台獨分裂分子，何雷表示，「我認為現在台灣的台獨分子是有賊心有賊膽，但是他們沒有賊能力，沒有賊手段，他們不可能把台灣從中國的領土分割出去，包括廣大台灣同胞在內的中國13多億人民絕對不會答應，絕不會讓台獨分裂圖謀和行徑得逞」。他還稱，台獨勢力和分裂行徑是逆潮流而動，置歷史大勢於不顧，只能是蚍蜉撼樹，不自量力，螳臂擋車，自取滅亡。

何雷奉勸台獨分子要懸崖勒馬，回頭是岸，否則他們將成為中華民族的敗類，中國歷史的罪人，是大陸迫不得已使用武力解決台灣問題的罪魁禍首，或者說是必懲戰犯。「我記得我們上個世紀40年代，新中國成立之前，宣布了國民黨反動派幾十個戰犯。將來我們一旦迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，極少數的台獨分子也是必懲戰犯」。

(旺報 )

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