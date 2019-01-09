為何今年「漲」聲不斷？飯店、餐廳、早餐店業者這樣說

2019年01月09日 21:22 中時 何書青

2019年才開始就傳出多家餐飲業者「漲」聲響起，包含鬍鬚張將多達47項產品調漲5元，拿坡里外帶及外送披薩皆漲10元，三商巧福部分餐點漲5元，珍煮丹、一芳台灣水果茶部分飲品漲5至10元，樺達奶茶高屏地區店家漲5元，TGIFRIDAYS和TexasRoadhouse等美式餐廳也將部分餐點調漲約2％至5％，主要原因都指向原物料和今年起基本工資、勞保費全上漲。

近日討論度最高的原物料就屬豬肉與雞蛋，自去年夏季開始，蛋的價格就陸續上揚，去年夏天創下許多破紀錄的高溫，使雞隻養殖加倍艱辛，後又遇823水災，雞隻死亡數量超過150萬隻，即使倖存的雞隻，也有的因天氣太熱而「生不出雞蛋」，雞蛋產量大幅下滑；近期，大陸非洲豬瘟影響，更讓豬肉價格有看漲趨勢。

自去年實施一例一休，今年起基本工資、勞保費又跟著漲，全球暖化帶來的極端氣候影響農、牧、漁業產值，餐廳人事與食材成本更高，且不只台灣餐飲品牌受影響，來自美國的美式連鎖餐廳TGIFridays及TexasRoadhouse德州鮮切牛排，部分商品也悄悄調漲，業者表示，在原物料、進口食材與人事成本上漲下，為持續提供消費者最好的餐點品質，才將部份商品價格微調，未來將持續觀察成本狀況，並不定期推出促銷及優惠活動來回饋消費者。

消費者怨聲載道之餘，更怕大從飯店、小至街邊的餐飲業者都開始喊漲，但其實更多餐飲業者都還沒有跟著漲價的打算，比起利潤減少，業者更在意民眾觀感、影響來客數，台北晶華酒店表示：「食材成本本來就會上上下下，不可能只因食材漲，就立刻漲價，一定是自己先吸收，漲價絕對是最後的選項。」調整菜單也是另一種方法，在可承受的範圍之內能忍住不漲就不漲，似乎比民眾更聞「漲」色變。

連鎖早餐店也被視為首當其衝的漲價一族，對此麥味登表示，蛋價自去年9月飆到新高後，1斤盤價就一直在40元上下浮動，「就算未來蛋價調漲，只要幅度在合理範圍內，我們還是傾向於自行吸收。」豬肉則採與供應商合作簽約的方式，抑止連續性的短期物價波動；拉亞漢堡則指出，集團內部早已調整好物價模式，「我們的蛋和豬肉都採用一年一簽的合約方式配給，雖外界有物價波動，但2019年我們確定不會調整價格。」

(中時 )