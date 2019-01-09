金門豬製品14天禁令不變 農委會續推廚餘檢核養豬

2019年01月09日 21:39 中時 游昇俯

農委會非洲豬瘟中央災害應變中心今（9）日召開會議，會後農委會代理主委陳吉仲表示，金門豬肉製品限制輸台14天，因考量非洲豬瘟有潛伏期，故期限不變，17日才予解禁。並且，日前經與行政院及地方政府討論廚餘養豬，各縣市「完全同意」依照農委會廚餘養豬的管制措施，在沒有疫情發生前，申請環保單位檢核的可以繼續使用。

針對今日會議結果，陳吉仲指出，非洲豬瘟中央災害應變中心未來運作方式分三級，第三級為預防階段，第二級是當國內出現疫情，無論離島或本島，第一級則是有兩個案例或兩個縣市發生疫情，蔓延開來時；他說，今日建立分級運作機制，對於疫情不同級別，確立未來各組的分配工作。

其次，金門禁運14天限制，因有專家考量非洲豬瘟潛伏期長，建議限制到30天，但目前查驗周圍養豬場結果都是陰性，地方防治所觀察養豬場豬隻也都仍然健康，故維持禁止輸台至16日，17日即解禁。

對於日前行政院與地方政府召開防疫工作會議，陳吉仲表示，會議中各縣市完全同意依照中央現在對廚餘使用的管制措施，使用廚餘養豬需在一周內向環保單位申請檢核，否則便禁止使用廚餘，須轉用飼料或退場；因申請檢核就能將風險降到最低，故政院請地方政府提專案給中央應變中心審查，合格的可以繼續使用。

陳吉仲舉例，屏東、桃園境內廚餘養豬場都超過300場，但廚餘來源卻不只自己境內，屏東9成的廚餘來自高雄市，若禁止廚餘養豬，「高雄的廚餘要跑到哪裡？」他說，會中也有縣市指出，境內每天900多噸的廚餘若跑到堆肥場，沒有完整管制，野豬進來也會造成風險，故禁用廚餘一定要完整配套，不然會產生更多問題。

(中時 )