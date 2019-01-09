大陸特戰部隊引進步榴槍 轉折槍等特殊武器

2019年01月09日 21:52 中時電子報 江飛宇

大陸CCTV-7在週一的軍事節目上，展示中共特戰部隊已經引進各種先進又特殊的單兵武器，包括可發射子彈與40公釐榴彈的步榴槍，還有可打擊轉角後方的轉折槍，甚至還有可發射一枚子彈的的野戰刀。

陸軍情報網(army recognition)報導，CCTVH有一檔軍教節目「誰是終極英雄」，主要介紹大陸各個部隊的動態，以及內部的測評。在最近的節目中，解放軍第76集團軍雪楓特戰旅的內部競爭訓練中，使用了各種先進的槍械。

根據這集節目，特戰隊部分成員使用的「步榴霰合一單兵作戰系統」，型號是QTS-11，它融合了步槍、榴彈發射器、霰彈槍的功能，以及先進的瞄準具，能夠應對各種作戰環境。美國也曾開發過概念相似的XM29科技步槍。然而受限於成本過高、槍械過重與後勤問題，測試工作時有時停。

轉角槍可以觀察牆後方的情況，並在不露面的情況擊殺威脅。(圖/CCTV-7)

另外，節目上還出現「轉角槍」，它是一種手槍系統，手槍安裝在一套包含線控裝置、光學攝影機、即時液晶畫面的集成器，槍口只需稍微跨出牆壁的轉角，而士兵就可攝影機與畫面的幫助下將武器對準牆後的威脅者。報告稱，在危險的城市戰爭中，該系統允許射手準確地射擊目標，而不會讓自己曝露給敵對的攻擊者。這種轉角槍是以色列最先設計，之後許多國家也跟著效法。

可擊發1枚子彈的戰鬥刀，在危急的肉搏時可增加士兵的存活率。(圖/CCTV-7)

第三個特殊武器像是一把暗殺武器，一把戰鬥刀的刀柄裡藏有子彈與撞針，只要一扣動開關就會擊發，可確保在危急的肉搏戰時先解決貼在面前的敵人。

(中時電子報)