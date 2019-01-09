趙少康：蔡英文錢發得出去 選票進得來？

2019年01月09日 21:47 中時電子報 丁世傑

1月8日趙少康觀點。（圖／取自Youtube趙少康觀點頻道）

蔡英文元旦談話表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利。趙少康指出，這就是政策買票，並且預期，民進黨2020年一定是兩手策略，一方面誤導「九二共識就是一國兩制」，主打意識形態；另一方面政策買票！

對於蔡英文元旦談話表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓收入較少的民眾分享經濟成長紅利。

對此，趙少康在《趙少康觀點》質疑，稅為何多收？有幾種可能，一是台灣稅率其實很高，公司所得稅20％，若不分配給股東，再收5％。香港稅率17%，且不採累進稅率。趙少康指出，稅收在馬英九時代就超徵，有可能是土地漲價，也可能是證交稅。

另外可能是財政部在做預算就少做，例如能收1兆的稅，收到1.1兆，說是超收，但可能原本可以收到1.2兆的稅。趙少康說，這都是編出來的，鬼打架！

但政府負載很多，入不敷出，趙少康認為，超收的稅應該補政府虧損！若發紅包則根本是政策買票，後來被罵以後，行政院副院長施俊吉才表示，不會發給個人，還在擬方案。

但趙少康認為，不論如何，這就是政策買票，否則去年、前年都超收，為何不做？為何今年才做？當然跟選舉有關阿，拿到錢就是爽阿！

趙少康強調，民進黨臉皮厚，國民黨臉皮薄，例如黨政軍退出媒體校園，國民黨乖乖退出，民進黨就進去了。民進黨最後會不會發紅包？趙少康預測，還是會發，越晚發越好，越靠近選舉，明年還是能發。

趙少康也判斷，民進黨2020年總統大選一定打兩手策略，一方面誤導「九二共識就是一國兩制」，主打兩岸、統獨的意識形態，；另一方面主打「發錢」、「政策買票」，國民黨要怎麼面對？明年總統大選，兩岸一定是重大議題！美國也一會介入，把台灣作為馬前卒！

(中時電子報)