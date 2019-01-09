卓榮泰為王義川輔選：相信他是強心針

民進黨主席卓榮泰（右三）、前市長林佳龍（左二）9日晚間到台中市，為第5選區立委補選綠營候選人王義川輔選。（張妍溱翻攝）

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民進黨主席卓榮泰9日晚間到台中市，為第5選區立委補選綠營候選人王義川輔選。卓表示，他對台中選情樂觀，尤其王義川「另類打法」選戰，稱讚活力十足，並幽默地向王義川索取「炒麵空氣」要帶回台北；指王若拿下這次補選立委席次，將為九合一大選後，注入一劑最強強心針。

卓榮泰表示，一接任黨主席後先在台北處理黨內立委補選的整備，開心回到台中和大家碰面。他說，王義川活力十足、充滿戰鬥力，對於地方事務相當嫻熟，也給予王高度的肯定。他說，未來黨內將擬定大戰略，用行動力感動選民，他也會與候選人交換意見，期許候選人除了創意還要有實力。

卓榮泰說，過去台中市在林佳龍團隊與各黨公職代表的努力下，所有的力量都在選舉中紛紛投入，未來黨中央改組也將全部力量跟地方整合，希望配合競選總部設定步驟，中央與地方一起行動，中央協助並全力配合。

林佳龍表示，王義川性格樂觀有相當好的候選人特質，在短時間內知名度與支持度的提升都相當值得肯定，他說，注入中央黨部力量聚焦選戰議題，若民進黨籍市議員得票率能夠團結，加上在地議員的催票協助，相信王義川絕對能夠順利當選。

王義川提到，從參選開始知名度不高，從原來的15％突破至今，將近70％，支持度持續攀升，從與民眾動的過程中，能夠感受到市民對他的期盼，所握過的每一雙手、交流過的眼神與談話，都讓他相當有信心，絕對能突破重圍，獲得勝選。

(中時 )

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